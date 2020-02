Pressemitteilung BoxID: 787228 (imovo GmbH)

imovo vermittelt: Die KONFIDENT Steuerberatungsgesellschaft mbH bezieht ihr neues Büro auf der Düsseldorfer Königsallee

Die KONFIDENT Steuerberatungsgesellschaft mbH GmbH bezieht im April ihren neuen 185 qm großen Düsseldorfer Standort in der Liegenschaft Königsallee 66.



imovo, Partner der NAI apollo Group, hat den Suchprozess nach einem passenden Büro im CBD von Anfang an begleitet und erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die erfolgreiche Steuerkanzlei legte Wert auf eine hervorragende und zentrale Lage des neuen Standorts in Düsseldorf, da der Radius des Kundenstamms stetig wächst. Mit dem Abschluss des Mietvertrages im Objekt Königsallee 66 konnte nicht nur dieses Anforderungskriterium ideal erfüllt werden.



“imovo hat uns bei der Suche nach geeigneten Büroräumen und bei der Vereinbarung des Mietvertrags sehr kompetent und hilfsbereit beraten. Wir freuen uns unser neues Büro in Kürze beziehen zu können und unsere Mandanten empfangen zu können.“, so Zeki Yigit, der Geschäftsführer der KONFIDENT.

