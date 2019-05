Pressemitteilung BoxID: 754364 (ErstRaum.de)

Immobilienportal ErstRaum.de überzeugt bei Verkäufern durch schnelle Vermarktungszeit

ErstRaum.de ist als neue regionale Immobilienplattform für den Großraum Köln/Bonn am 16.01.2019 an den Start gegangen. Inzwischen wurden bereits die ersten Objekte über die Plattform vermittelt, die exklusiv auf ErstRaum.de inseriert waren.



Seit dem Start von ErstRaum.de kann die neue regionale Immobilienplattform für den Großraum Köln/Bonn eine erstaunliche Entwicklung verzeichnen. So wurde in den ersten drei Monaten seit dem Start am 16.01.2019 die Website mehr als 715.000-mal aufgerufen. Aber nicht nur online, sondern auch offline in der Region ist die Plattform deutlich präsent geworden. Dabei sind neben den acht Gründungsunternehmen auch die inzwischen mehr als 65 Portalpartner aus der Immobilienwirtschaft ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. In vielen prominenten Sichtlagen in Köln und Bonn wurde die Immobilienplattform mittels Plakatwerbung und Bannern bekannt gemacht. Darüber hinaus haben die Kreditinstitute ErstRaum.de über die Geldautomaten, Filialwerbung und Direktkundenansprache vermarktet.



Viele Angebote sind bis zu 14 Tage nur auf ErstRaum.de zu finden und werden erst im Anschluss auf weiteren gängigen Portalen inseriert. Bereits wenige Wochen nach Start des Immobilienportals konnten bereits Immobilien innerhalb der 14-tätigen Exklusivität vermittelt werden, beispielsweise eine ca. 98 m² große Eigentumswohnung mit Garten in Bergisch Gladbach-Schildgen. Vermittelt wurde sie über die KSK-Immobilien, von Immobilienberaterin Simone Wuttke. Die Verkäufer, das Ehepaar Krämer aus Bergisch Gladbach-Schildgen, waren sehr zufrieden mit dem schnellen Vertrieb über ErstRaum.de. „Wir sind froh, dass der Verkauf so schnell und reibungslos funktioniert hat. Dabei hat uns der Fokus auf die Immobilie sehr gut gefallen. Keine störende Werbung lenkt von der Präsentation der Immobilie ab. Zudem war die professionelle Verkaufsbetreuung des Anbieters KSK-Immobilien sehr hilfreich“, so das Ehepaar Krämer.



„Wir freuen uns, dass unsere gemeinsame Plattform so schnell auf reges Interesse stößt. Eine knappe dreiviertel Million Aufrufe zeigen, dass die Menschen in der Region Köln/Bonn die Plattform ErstRaum.de als neue Möglichkeit erkannt haben, viele Immobilien zuerst zu finden“, so Christian Bonnen, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln.



ErstRaum.de hat sich für die kommenden Wochen und Monate viel vorgenommen. So sollen die Website gemeinsam mit den Unternehmen der Immobilienbranche weiterentwickelt, weitere Services eingebunden und das Portal auf Messen vorgestellt werden. Ziel ist es, perspektivisch das größte regionale Angebot an Immobilien in Köln/Bonn abzubilden. Darüber hinaus gibt es bereits zahlreiche Interessenten, welche das Portal in andere Regionen transportieren wollen. Hierzu werden erste Gespräche geführt.

