IMMAC mit eigenem Stand auf der diesjährigen Altenheim-EXPO

Vom 30. – 31. Mai findet in Berlin das zentrale Branchenforum für Betreiber, Investoren und Planer aus dem Bereich Altenpflege und Sozialimmobilie - die Altenheim-EXPO - statt. Die Altenheim-EXPO als Strategiekongress der Branche bietet allen Teilnehmern und Ausstellern eine Basis, über topaktuelle Themen, neue Konzepte, wegweisende Projekte im Rahmen eines fachspezifischen Networkings zu diskutieren und sich auszutauschen.



Insoweit ist es, gerade vor dem Hintergrund der zu Beginn diesen Jahres erfolgten Neuausrichtung des Marktantrittes der IMMAC-Gruppe als einer der Wegbereiter und nach wie vor wesentlichsten Player für fondsinduzierte Finanzierungslösungen von Pflegeimmobilien selbstverständlich, mit einem eigenen Stand auf der Altenheim-EXPO präsent zu sein. An beiden Tagen wird daher das personell neu aufgestellte Transaktionsteam der IMMAC-Gruppe vertreten sein. Insbesondere der persönliche Kontakt zu Betreibern soll dabei nicht nur intensiviert werden, sondern auch neue Produktideen, bspw. aus dem Research-Bereich der IMMAC-Gruppe vorgestellt werden. Darüber hinaus möchte sich die IMMAC-Gruppe nicht nur als langjährig erfahrener und verlässlicher Partner für die nachhaltige Finanzierung von Bestandsobjekten, sondern zunehmend auch als Projektpartner für Neubauinvestitionen der Asset-Klassen Pflegeheim und Betreutes Wohnen präsentieren. Aktuell in Realisierung befindliche Neubau-Projekte in Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein zeigen eindrucksvoll, dass man hier auf und mit der IMMAC-Gruppe bauen kann.



Wir freuen uns auf zwei spannende Veranstaltungstage mit guten Gesprächen und jeder Menge neuer Impulse!

IMMAC Holding AG

IMMAC ist marktführendes Investmentunternehmen für Immobilien im healthcare-Sektor. Die vor 20 Jahren gegründete Konzerngruppe investiert in Pflegezentren, Kliniken und Seniorenwohnanlagen. Mit ihren spezialisierten Tochtergesellschaften, zu denen als Bauträger auch die IMMAC Sozialbau und die IMMAC Wohnbau gehören, hat IMMAC bisher über 1,5 Mrd. Euro in Bestands- und Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden vorwiegend für Spezial- oder Publikumsfonds erworben. Seit Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches im Jahr 2013 verfügt die Konzerngruppe mit der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG auch über eine regulierte KVG, die zwischenzeitig für rd. 80 Fonds das Asset- und Objektmanagement durchführt. IMMAC ist in Deutschland, Österreich, Irland und England tätig.





