Grüne Woche 2022: Zehn Tage - zehn Themen

„Wenn das Publikum in diesem Jahr wieder auf den Besuch der Grünen Woche verzichten muss, soll es wenigstens nicht auf die Informationen verzichten müssen, die wir und unsere Partner sonst auf dem „ErlebnisBauernhof“ des Messegeländes präsentieren“, erläutert Bernd Schwintowski. Der i.m.a-Pressesprecher hatte die Idee zu dem virtuellen „ErlebnisBauernhof“ des Wissens. „Aus mehr als sechzig Jahren Informationsarbeit zur Landwirtschaft verfügen wir über ein vielseitiges Portfolio an Materialien, mit denen wir vom Schulkind bis zu den Senioren alle interessierten Verbraucher über die Arbeits- und Lebenswelt in der Landwirtschaft aufklären können.“Dafür thematisiert der i.m.a e.V. vom 21. bis 30. Januar 2022 auf seiner Homepage jeden Tag einen anderen Schwerpunkt. Ein erläuternder Text führt den Besucher der Seite www.ima-agrar.de durch das Thema, das mit Links zu vertiefenden Materialien verknüpft ist. Schwintowski: „Wir bieten nicht nur Lesestoff, sondern fordern auch auf, mit unseren interaktiven Modulen das eigene Wissen spielerisch zu testen – ganz so, wie wir es sonst auch auf dem realen „ErlebnisBauernhof“ machen.“Wer sich weitergehend informieren möchte, findet auch Links zu Partner-Institutionen. Zudem korrespondieren einige der Thementage mit den virtuellen Veranstaltungen anderer Akteure zur Grünen Woche – vom Bauernverband bis zur internationalen Tagung der Landwirtschaftsminister.Zehn Tage – zehn Themen: Die Grüne Woche 2022 beim i.m.a e.V.21.01.2022:(Landtechnik auf Hof und Feld)22.01.2022:(Vielfalt in der Tierhaltung)23.01.2022:(Bedeutung nachwachsender Rohstoffe)24.01.2022:(Leistungen der Bauernfamilien für unsere Gesellschaft)25.01.2022:(Unsere Ressourcen Boden, Pflanzen, Wasser, Klima)26.01.2022:(Expeditionen in die Biodiversität)27.01.2022:(Trends und Nutzen regionaler Ernährung)28.01.2022:(Gartenbau für jedermann)29.01.2022:(Getreide – Ernährungbasis für Mensch und Tier)30.01.2022:(Einblicke in die Arbeitswelt der Bauernfamilien)