Frühjahrsputz für die Haut mit I+M!

Zwei Neuheiten in der Hydro Perform Serie von i+m NATURKOSMETIK BERLIN sorgen zukünftig für frühlingsfrische Haut: Erst entfernt das besonders milde ‚Daily Wash and Peel’ mit feinen Reispartikeln und wertvollen Bio-Ölen abgestorbene Hautschüppchen, überschüssigen Talg und Make-Up Reste. Anschließend versorgt das neue ‚Aqua Boost’ die Haut mit einer Extraportion Feuchtigkeit und schützt mit dem innovativen Anti Blue Light Effekt* vor lichtbedingter Hautalterung. ‚Daily Wash and Peel’ und ‚Aqua Boost’ – das Dreamteam für zarte, rosig frisch gepflegte Gesichtshaut. Ab 01. Mai 2018 im Onlineshop von i+m erhältlich und ab 01. Juni 2018 im Handel.



Hydro Perform

Daily Wash and Peel

Aloe Vera Granatapfel



Revitalisierend, klärend, feuchtigkeitsspendend – das Hydro Perform Daily Wash and Peel ist bestens geeignet für die tägliche Gesichtsreinigung von normaler und trockener Haut.



Die zarte Gesichtshaut wird dank wertvoller Bio-Öle von Schmutz und Make-Up befreit – ganz ohne Tenside. Feinste Reispartikel entfernen sanft und schonend unnütze Hautschüppchen und verleihen Gesicht und Dekolleté sofort ein rosig frisches Aussehen. Zeitgleich liefert Aloe Vera eine gehörige Portion Feuchtigkeit für eine weiche und glatte Haut.



Kaltgepresstes Granatapfelkernöl enthält besonders viel Antioxidantien und kann umweltbedingten Hautschäden vorbeugen. Obendrein sind alle im Daily Wash and Peel enthaltenen Bio-Öle aus fairem Handel und streicheln zusätzlich noch Seele und Gewissen.



Anwendung: Morgens und abends auf feuchtem Gesicht (Augen aussparen) und Dekolleté mit den Fingerkuppen sanft verteilen. Anschließend mit lauwarmem Wasser und/oder einem Kosmetikschwämmchen abnehmen.



Inhalt: 150ml | UVP: 13,90 Euro



Hydro Perform

Aqua Boost

Aloe Vera Hyaluron



Feuchtigkeitsspendend, revitalisierend, schützend – das Hydro Perform Aqua Boost Serum wirkt wie eine Instant-Erfrischungskur. Es versorgt normale bis trockene Haut mit wertvollen, fair gehandelten Ölen und hochkonzentrierten Wirkstoffen in Bio-Qualität. Aloe Vera und Hyaluron spenden eine Extraportion Feuchtigkeit. Schmetterlingsfliederextrakt bietet den innovativen Anti Blue Light Effekt*, der die Haut vor Schäden durch blaues Bildschirmlicht schützt. Papayaextrakt enthält eine hohe Konzentration an wichtigen Enzymen und Aminosäuren und wirkt vitalisierend auf die Haut. Trockenheitsfältchen können gemildert und einem trockenen Spannungsgefühl entgegen gewirkt werden. Die Widerstandskraft der Haut gegen Umwelteinflüsse wird durch Granatapfelkernöl und Vitamin E gestärkt.



Anwendung: Einfach vor dem Auftragen der Gesichtscreme oder als alleiniges Pflegeprodukt in die gereinigte Haut einmassieren. Auch perfekt geeignet zum Mixen mit Gesichtsöl oder -creme.



Inhalt: 30ml | UVP: 17,90 Euro



Anti Blue Light Effekt



Unter Blue Light / blauem Licht versteht man das energiereiche sichtbare Licht, das Smartphone, Tablet, Laptop oder Computerbildschirm abgeben. Da es in tiefere Hautschichten eindringt, schädigt es die Hautzellen und führt so zu vorzeitiger Hautalterung und unerwünschten Pigmentflecken. Schmetterlingsfliederextrakt schützt die Haut mit dem Anti Blue Light Effekt vor allen Schäden, die durch sichtbares und unsichtbares Licht verursacht werden können. Es bietet aktiven Zellschutz, wirkt als freie Radikalenfänger und fördert die Elastinproduktion.





i+m NATURKOSMETIK BERLIN GmbH

i+m NATURKOSMETIK BERLIN ist ein Pionierunternehmen der Bio- und Naturkosmetikbranche und feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Mit den Unternehmenswerten FAIR ORGANIC VEGAN verbindet i+m Ökologie, soziales Engagement und modernen Lifestyle: Das i+m Vollsortiment ist zertifiziert nach dem höchsten Standard für Bio-Kosmetik COSMOS ORGANIC, mit dem Siegel der Vegan Society und dem Leaping Bunny von Cruelty Free International. i+m verwendet ausschließlich kaltgepresste Öle, keine Konservierungsstoffe und ist eine der Kosmetikmarken mit dem höchsten Fair-Trade Anteil in ihren Produkten. 40% der Gewinne von i+m fließen in ökofaire Projekte, unter anderem in das von i+m initiierte und finanzierte erste Frauenhaus Sambias (Ostafrika).

