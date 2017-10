Individuelles Upgrade für die BMW R NineT

Klassischer Look und Technik mit ganz viel Power – Die R NineT lässt die Herzen von Motorradliebhabern höher schlagen. Für die 2017er Neuauflage haben die Experten von Ilmberger Carbonparts nun unter Hochdruck erneut Carbonteile entwickeln, die die perfekte Symbiose zwischen Design und Funktionalität unter Beweis stellen.



Neben den bereits erhältlichen Carbonteilen für die vielseitige Maschine, die inzwischen bereits Kult ist, erscheinen im Frühjahr 2018 weitere Entwicklungen aus dem Hause Ilmberger: Ein neuartiger Kennzeichenhalter, Ventildeckel und ein Tank aus Carbon lassen Customizern und Individualisten viel Raum zur Umgestaltung des Bikes.



Durch den modernen Kennzeichenhalter, der in den Spritzschutz integriert ist, wird der obere Teil des Hecks freigelegt. Das Kennzeichen sitzt direkt unten am Rad und beschert der Hinterseite dadurch einen kompakten Look, der das puristische Erscheinungsbild der R NineT noch unterstreicht.



Mit den neuen Ventildeckeln bringt Ilmberger die speziell für den Boxer Cup entwickelten Hochleistungsteile auch auf die Straße. Die Ventildeckel aus Carbon sind enorm Widerstandsfähig und verhindern seitliches Verschieben, auch wenn das Motorrad hart auf der Straße aufsetzt. Zudem verfügen die Teile über einen speziellen aufschraubbaren und auswechselbaren Schleifschutz – eine Maßnahme, die sie noch langlebiger macht.



Das Highlight der neuen Produkte für die R NineT ist jedoch der Tank, der komplett aus Carbon gefertigt wurde. Das "Herzstück" sieht nicht nur phänomenal aus: Der Kraftstofftank ist extrem stabil und wiegt trotzdem unter dreieinhalb Kilogramm – fast ein Kilo weniger, als das Originalteil. Diese Gewichtsersparnis ist im Betrieb deutlich spürbar, denn der zentral positionierte Carbontank ermöglicht im Fahrbetrieb noch schnellere Richtungswechsel.



Die BMW R NineT wird auf der EICMA vom 7. – 12. November 2017 am Ilmberger-Stand (Halle 13|Stand S75) in kompletter Carbon-Verkleidung ausgestellt.

Ilmberger Carbonparts

Das deutsche Qualitätsunternehmen Ilmberger Carbonparts ist seit 1991 der führende Anbieter für Carbonteile auf dem internationalen Markt. Der Schwerpunkt des von Julius Ilmberger geführten Unternehmens liegt auf dem Vertrieb von Racingzubehör und Carbonteilen gängiger Motorräder für den normalen Straßengebrauch. Derzeit vertreibt Ilmberger Carbonparts ca. 1.000 verschiedene Carbonprodukte. Angeboten werden unterschiedliche Verkleidungen sowie Zubehör für Motorräder der folgenden Hersteller: Ducati, Aprilia, BMW, Buell, HarleyDavidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, MV-Agusta, Suzuki und Triumph. Alle der von Ilmberger Carbonparts hergestellten Teile werden mit einer TÜV geprüften Kunststoffbeschichtung abgedichtet und mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) geliefert (außer Racingzubehör).

