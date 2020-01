Ikos Resorts

Ikos Resorts ist eine Kollektion aus vier luxuriösen All-Inclusive Strandhotels in spektakulärer Umgebung in Griechenland. Die vielfach preisgekrönten Ferienanlagen Ikos Oceania und Ikos Olivia, die bei den Trip Advisor Travellers' Choice® Awards 2019 zu den besten All-Inclusive-Luxusresorts in Europa und weltweit gewählt wurden, befinden sich auf der Chalkidiki. Das Ikos Dassia liegt auf Korfu und das brandneue Ikos Aria auf Kos. Das Ikos Andalusia, das im Mai 2020 in Marbella-Estepona in Spanien eröffnen wird, ist das fünfte Hotel der Marke Ikos Resorts und das erste, welches auf der iberischen Halbinsel entwickelt wird.



Auf erfolgreiche Weise definiert Ikos Resorts das All-Inclusive-Konzept für wohlhabende Reisende neu und ist mit der Servicequalität auf Fünf-Sterne-Niveau in allen Resorts richtungsweisend in der Hotellerie des Mittelmeerraums. Sie offerieren ein luxuriöses und anspruchsvolles Urlaubserlebnis - exklusiv, grenzenlos und stilvoll. Dabei hat Ikos Resorts den Anspruch, stets umweltbewusst und nachhaltig zu agieren. Den Gästen bietet sich eine umfassendes Angebot an erstklassigen Services und Annehmlichkeiten ohne Zusatzkosten wie Michelin-Sterne-Menüs, Pflegeprodukte der Premiummarke Anne Sémonin Paris, 24-Stunden-Zimmerservice, 300 Weine zur Auswahl, Dine-out-Angebote in Kooperation mit lokalen Restaurants und MINI Drive Adventure zur Erkundung des Urlaubsgebiets. All dies ist Teil des "Infinite Lifestyle", einem grenzenlosen Luxusurlaubserlebnis mit dem Komfort und der Leichtigkeit von All-Inclusive.



