Beratungssprechtag "Digitales Marketing" in der IHK zu Rostock

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock ergänzt ihr Beratungsportfolio um einen Sprechtag zum Thema Digitales Marketing und Social Media. Eine übersichtliche Website und ein gut strukturierter Online-Shop reichen heute nicht mehr aus, um alle Zielgruppen zu erreichen. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hat ergeben, dass selbst bei den kleineren Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern bereits zirka zwei Drittel Facebook, Twitter und Co nutzen. Aber wie bediene ich mein Google+ Konto und wie finde ich neue Fachkräfte durch ein ansprechendes Xing- Profil? Was sind Hashtags und wie kann ich damit für ausreichend Traffic auf meiner Social Media-Seite sorgen und damit neue Kunden akquirieren? Die Befragung des DIHKs zeigt auch, dass 20 Prozent der Unternehmer unsicher sind in Bezug auf den Rechtsrahmen, wie zum Beispiel die Anforderungen an ein Impressum. Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie bei der IHK in kostenlosen Einzelgesprächen. Zunächst wird der Beratungssprechtag alle zwei Monate stattfinden und je nach Nachfrage auf einen Monatsturnus ausgeweitet. Der erste Termin ist Dienstag, der 7. März 2017 von 08:30 bis 15:00 Uhr. Persönliche Beratungsgespräche können direkt mit der IHK zu Rostock vereinbart werden:



Ansprechpartnerin: Anja Koffmane

Tel.: 0381 338 120

E-Mail: Koffmane@rostock.ihk.de.

