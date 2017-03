Dax im Lauer-Modus - Anleger warten auf die Wochenmitte

Angesichts des zur Wochenmitte anstehenden, beträchtlichen Impulspotentials halten sich Anleger am Dienstag mit weiteren Engagements zurück. Mit Spannung warten die Marktakteure auf den morgigen Ausgang der niederländischen Parlamentswahlen sowie den Zinsentscheid der US-Notenbank.



Während eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten weitestgehend als eingepreist gilt, dürfte der niederländische Urnengang umso spannender werden. Dank Erdogans grenzwertiger Attacken und der resoluten Reaktion von Rutte, dürfte der Ministerpräsident des Benelux-Staates auch bei den rechts-konservativen Anhängern Wilders nebst Wechsel- und Protestwählern deutlich an Profil gewonnen haben.



Bei Fed-Chefin Janet Yellen stellt sich dagegen weniger die Frage, ob die Zinserhöhung kommt, sondern vielmehr in welcher Geschwindigkeit und welchem Ausmaß weitere Zinsschritte im Jahresverlauf folgen werden. Hierzulande rückte heute vor allem die Veröffentlichung des ZEW-Index in den Blickpunkt. Dabei steigen die Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate im Monat März von 2,4 auf 12,8 Zähler.



Zur Stunde notiert der Dax bei 11.993 Punkten kaum verändert. Der Euro verliert zum Greenback überschaubare 0,1 Prozent auf 1,0638 US-Dollar. Gold kann dagegen 0,3 Prozent auf 1.205 US-Dollar je Feinunze zulegen.



