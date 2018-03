UX Design Awards - Einreichungsfrist verlängert

Die Einreichungsfrist für die UX Design Awards wurde verlängert: Noch bis 20. April 2018 können Unternehmen und Agenturen weltweit nutzerzentrierte Produkte, Dienstleistungen und Konzepte für den internationalen Wettbewerb einreichen.



Die UX Design Awards sind ein einzigartiger Wettbewerb mit spezifischer Ausrichtung auf User Experience, dem Kernthema vernetzter Lebens- und Arbeitswelten. Eine Auszeichnung für hohe Erlebnisqualität betont ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal innovativer Produkte und Dienstleistungen.



Alle von der Wettbewerbsjury nominierten Einreichungen werden vom 31. August bis 5. September auf der globalen Messe für Consumer Technologies IFA in Berlin präsentiert.



Die UX Design Awards werden jährlich durch das Internationale Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ) ausgelobt, eine der führenden unabhängigen Institutionen zur Designförderung in Deutschland.



Weitere Informationen und Anmeldung:



www.ux-design-awards.com



Teilnahmeberechtigte



Start-ups, Unternehmen, Agenturen und wirtschaftsnahe Konsortien aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder Hochschulen weltweit



Einreichungen



Innovationen aus allen Branchen und Anwendungsbereichen:



Produktlösungen (marktreife oder bereits auf dem Markt befindliche Produkte, Services, physische und virtuelle Environments) sowie Konzepte (zukunftsweisende Produktstudien, Produkt- und Service-Prototypen und Forschungsprojekte)



Informationen und Anmeldung



www.ux-design-awards.com



Termine





April 2018: Einsendeschluss für Einreichungen

August – 5. September 2018: Nominierten-Ausstellung auf der IFA

September 2018: Verleihung der UX Design Awards auf der IFA





Anfang November 2018: Verkündung des Gewinners des Publikumspreises



Wettbewerbsjury



Pia Betton, Partnerin, Edenspiekermann



Julia Ehrensberger, Senior Industrial Designer, Design Vision Range Development, Brand Siemens, B/S/H/



Prof. Carl Frech, Aufsichtsratsvorsitzender und Partner, Fuenfwerken Design AG



Ulrike Müller, Chefdesignerin UX, Volkswagen Group Future Center Europe



Henrik Rieß, Creative Director, User Interface Design GmbH Berlin



Martin Wezowski, Chefdesigner, SAP Innovation Center Network & Chief Innovation Office



Ausrichter



Die UX Design Awards werden jährlich vom Internationalen Design Zentrum Berlin e. V. (IDZ) ausgelobt und im Auftrag durch die IDZ Designpartner Berlin GmbH veranstaltet. Der Wettbewerb knüpft an den Erfolg der „Usability Awards“ und der jährlichen Ausstellung “Usability Park” an, in deren Rahmen das IDZ bereits seit 2008 nutzerzentrierte Produktlösungen auf der IFA auszeichnet. www.idz.de

