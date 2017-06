Tschechien ist Meister der Wissenschaftsshows

Die Gewinner von ScienceMe stehen fest: Ondrej Herzan und Sven Drazan aus Tschechien sicherten sich am Dienstagnachmittag im Convention Center auf der IdeenExpo in Hannover die Europameisterschaft der Wissenschaftsshows. Die beiden Experten erklärten unter dem Titel „Under Pressure“ eindrucksvoll und unterhaltsam, wie Luftdruck funktioniert.



ScienceMe ist die Europameisterschaft der Wissenschaftsshows. Bis zu zwei Moderatoren stellen in zehn Minuten eine Show aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik vor. Sie zeigen zum Beispiel Experimente oder erklären wissenschaftliche Phänomene. Das Publikum bewertet durch Dauer und Lautstärke des Applauses gemeinsam mit einer Fachjury die einzelnen Shows. Insgesamt 1000 Besucher kamen, um sich auf der IdeenExpo von den Fachleuten unterhalten zu lassen. „Wir sind stolz, dass so viele Teams mitmachen. Durch die Shows versuchen wir, auch Laien Naturwissenschaften und Technik auf verständliche Weise näher zu bringen“, sagt Organisator Sebastian Skorzinski von der Universität Göttingen.



Ziel des Wettbewerbs ist es, den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Öffentlichkeit zu stärken. Gemeinsam mit weiteren Partner ist die Universität Göttingen in diesem Jahr Gastgeber des Wettbewerbs ScienceMe und bringt das Format auf die IdeenExpo nach Hannover. Insgesamt zwölf Teams aus acht Nationen traten am Montag und Dienstag gegeneinander an, darunter Deutschland, Belgien, Estland oder die Schweiz. Die Shows fanden in englischer und deutscher Sprache statt und richten sich an ein Laienpublikum.

Die IdeenExpo GmbH wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, die IdeenExpo als herausragende Veranstaltung zur Nachwuchsförderung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich in Niedersachsen zu organisieren. Die sechste IdeenExpo findet vom 10. bis 18. Juni 2017 auf dem Messegelände in Hannover statt.



