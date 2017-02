Tour-Tipp: Martin Herzberg "Liebe Tasten Tour 2017"

Martin macht bewegende Klaviermusik zum Davonträumen, zum Nachdenken und sich Dahintreiben lassen. Beeinflusst wurde er von Komponisten wie Ludovico Einaudi oder Yann Tiersen, die mit ihrer Filmmusik zu „Ziemlich Beste Freunde“ und „Die Fabelhafte Welt der Amelie“, ein breites Publikum für diese besondere Art der Klaviermusik begeisterten. Doch er bringt seine nun ganz eigene Note ein und fusioniert bewegende Filmmusik mit eingängigen Popelementen und deutschem Gesang. Deshalb braucht Martins Musik keinen Film um zu berühren, denn sie klingt wie der Soundtrack zum eigenen Leben.



Bekannt wurde Martin Herzberg durch „die richtigen Entscheidungen, für die richtigen Menschen“, wie er sagt. Er studierte Musikwissenschaft in Berlin und promovierte zum Thema „Musiker im Wettbewerb um Aufmerksamkeit im Internet“. Anschließend setze er das gelernte in die Tat um und wandte sich seinen besten Freunden und Kollegen zu um mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, wie man seine Musik auf die Bühnen dieser Welt bekommen kann. Er engagiert eine Konzertmanagerin und lässt sich von befreundeten Gastmusikern am Cello und Saxophon unterstützen. Er schnappt sich seinen Buddelkastenfreund und Kameramann und dreht mit ihm zusammen Musikvideos die ins Herz gehen. 3 Jahre später hat er bereits über 7 Millionen Plays auf YouTube, 14.000 Facebookfans und die Möglichkeit in ganz Deutschland Konzertsäle zu füllen.



Und die Reise geht weiter: Nach den ersten Konzerten in der Schweiz, Italien und in Österreich, hat er 2016 auch die Möglichkeit seine erste Tour in Schweden zu spielen und plant bereits die ersten Konzerte in England. Als absolutes Highlight steht zudem ein weiterer Termin fest: ein Konzert in der Philharmonie Berlin im Frühjahr 2016. Mit dabei, alle jene Leute die Ihn bis dahin begleitet haben. Traumhafte Bedingungen an traumhaften Orten, in denen seine bewegenden Stücke noch bis nach dem Konzertende nachklingen.



Erste Termine „Liebe Tasten Tour 2017"

04.03.2017 | HERZBERG, Auditorium EMAG

05.03.2017 | LEIPZIG, Moritzbastei

10.03.2017 | ROSTOCK, Barocksaal

11.03.2017 | HAMBURG, Laeiszhalle

17.03.2017 | COCHEM / ERNST. VinoForum

01.04.2017 | DRESDEN, Palais Grosser Garten

21.04.2017 | LINZ, Maestro-Theater

22.04.2017 | WIEN, Klaviergalerie

23.04.2017 | GRAZ, Graz Museum

06.05.2017 | LÖRRACH, Schallwerkstatt

12.05.2017 | BONN, Klavierhaus Klavins



Ticket u.a. bei Eventim: http://bit.ly/2lfNpIe



Martin Herzberg - Full Solo Piano Concert (Celebrate Life Festival 2016): https://www.youtube.com/watch?v=4l6jKBPTjYo



MARTIN HERZGERG IM NETZ



youtube.com/LiederDerNacht

facebook.com/martinherzberg

martinherzberg.com

