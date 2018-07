Kids License Monitor: Lizenzen-Overload in deutschen Kinderzimmern

Ein Kind in Deutschland besitzt im Schnitt Merchandise-Produkte von 25 unterschiedlichen Lizenz-Themen wie Minions oder Star Wars. Dies ist ein Ergebnis des Kids License Monitors, für den das Marktforschungsinstitut iconkids & youth insgesamt 3821 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren in Deutschland, Frankreich und UK online befragt hat.



Diese hohe Anzahl belegt zum einen, dass es in der Regel zumindest im Moment nicht die eine Gewinner-Lizenz gibt und dass Kinder viele Themen toll finden und sich immer wieder aufs Neue begeistern lassen.



Zum anderen zeigt die Omnipräsenz von Lizenzen, dass sich dadurch viele Schenker Sicherheit erkaufen: Mit einem Merchandise-Artikel kann man einfach (so gut wie) nichts falsch machen.



Für die Lizenzgeber selbst bedeutet diese Vielzahl an Themen jedoch, dass sie sich gegen eine große Konkurrenz von akzeptierten Lizenzen durchsetzen müssen und der Markt arg zersplittert ist.



Im internationalen Vergleich zeigen die Ergebnisse des Kids License Monitors zudem, dass die Themenvielfalt bei britischen Kindern mit durchschnittlich 28 verschiedenen Lizenzen sogar noch etwas größer ist, während französische Kinder im Schnitt Produkte von 23 verschiedenen Themen besitzen.



Das in deutschen Kinderzimmern am weitesten verbreitete Lizenzthema ist Minions, gefolgt von Micky Maus und der Eisprinzessin.



Die aktuelle Ausgabe des Kids License Monitors ist ab sofort erhältlich. Wichtig: Für LIMA-Mitglieder gibt es attraktive Sonderkonditionen!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren