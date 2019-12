Pressemitteilung BoxID: 780116 (ICJA Freiwilligenaustausch weltweit e.V.)

Grenzenloses Lernen ermöglichen

Seit 70 Jahren ermöglicht der ICJA gemeinsames Lernen und Verständigung über alle Grenzen hinweg. Bis zu 100 Freiwillige kommen jedes Jahr nach Deutschland. Vishakha aus Indien war ein Jahr am Lehniner Institut für Kunst und Kultur. Hier seht ihr sie „grenzenlos vereint“ mit Lilo auf dem ICJA-Jubiläumsfest. Zwischen den Freiwilligendiensten der beiden ICJAnerinnen liegen mehr als 60 Jahre. Wie ihr Lerndienst sie verändert hat, beschreibt Vishakha so:



“ICJA is a home to people who want to become global citizens. It helps people to change their mindsets, to break stereotypes and to make their world limitless.



I used to think towards life in only one perspective, but I learned to have different points of view and to openly express my views and ideas.



Getting out of your comfort zone helps you to grow up as a person and to know who you are.” (Ein Interview mit Vishakha findest du hier)



Vishakha konnte auch deswegen für ein Jahr in Deutschland leben, da sie nur einen Bruchteil der Kosten getragen hat. Wir brauchen deine Unterstützung, um mehr jungen Menschen aus dem globalen Süden einen Freiwilligendienst in Deutschland ermöglichen zu können.



Im weltwärts-Programm trägt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 75 Prozent der Kosten. Gemeinsam mit den Entsendeorganisationen und den Förderkreisen der Freiwilligen übernimmt der ICJA die übrigen Kosten. Das ist für den ICJA eine große finanzielle Herausforderung. Aber wenn wir Menschen wie Vishakha treffen und erleben, wie sich ihre Perspektiven erweitern, sehen wir, was ein Freiwilligendienst bewirken kann. Das motiviert uns, alles zu geben, damit mehr Menschen aus dem globalen Süden eine solche lebensverändernde Erfahrung machen können.



Mit einer Spende auf unser Konto IBAN DE56 3506 0190 1011 8120 11 oder über unser Online-Spendenformular kannst du zur Aufnahme und Begleitung internationaler Freiwilliger in Deutschland beitragen! Jeder Beitrag ist wertvoll und Spenden an den ICJA sind steuerlich absetzbar.

