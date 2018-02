vbw appelliert an das Land Tirol: Lösung am Verhandlungstisch suchen Brossardt: "Maßnahmen gegen Lkw-Transit schaden bayerischer Wirtschaft"

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. appelliert vor dem Brenner-Gipfel unter Beteiligung der betroffenen Anrainerstaaten und Regionen am 05. Februar 2018 an das Land Tirol, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, anstatt durch regulative Eingriffe in den Straßengüterverkehr den europäischen Warenaustausch zu behindern.



„Die zuletzt mehrfach eingesetzten Maßnahmen gegen den Lkw-Transit – insbesondere die Blockabfertigungen – sind unverhältnismäßig. Sie schaden insbesondere der bayerischen Wirtschaft, aber auch dem kontinentalen Warenverkehr insgesamt. Die politischen Vertreter müssen auf Grundlage reeller Zahlen über den Transitverkehr einen Ausgleich der Interessen von Wirtschaft, Umwelt und Bevölkerung aller beteiligten Anrainerstaaten finden. Einseitige Maßnahmen zu Lasten einzelner Regionen oder Wirtschaftszweige sind angesichts des guten nachbarschaftlichen Verhältnisses unter den Alpenländern nicht zielführend“, so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Eine Korridormaut zwischen München und Verona, wie sie vom Land Tirol ins Spiel gebracht wurde, lehnt die vbw kategorisch ab. Brossardt dazu: „Zusätzliche Transitkosten würden den Straßengüterverkehr noch stärker belasten, vor allem, solange es alternativ keine ausreichenden Transportkapazitäten auf der Schiene gibt. Fahrverbote oder eine höhere Gebührenlast sind keine akzeptable Lösung. Das Ziel des Brenner-Gipfels muss eine nachhaltige Konsenslösung sein, die nicht auf Kosten der heimischen Wirtschaft geht.“

