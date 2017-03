Durchstarten als Pferdepfleger – Ein Traumberuf mit Jobgarantie

Irgendwann im Leben mit Pferden arbeiten – für viele bleibt das ein Traum. Wer aber den Schritt wagt und sich im Vorfeld qualifiziert, der hat derzeit beste Chancen, eine dauerhafte Anstellung als Pferdepfleger zu finden. Einen solchen Lehrgang bietet die ibu gmbh aus Neustadt-Glewe an. Seit nun mehr zehn Jahren werden hier erfolgreich Pferdepfleger geschult und vermittelt. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist dabei so hoch, dass sie durch die Absolventen des Lehrgangs nicht gedeckt werden kann.



Ausgebildet werden die Teilnehmer auf dem Gestüt Lewitz des mehrfachen Europameisters im Springreiten Paul Schockemöhle, dem Landgestüt Redefin, der Heimat der legendären Hengstparaden oder auf der Reitanlage der Bernsteinreiter in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten. Nicht zuletzt aufgrund der Zusammenarbeit mit diesen renommierten Betrieben sind die Absolventen der ibu gmbh bundesweit begehrt und durch das Zertifikat der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) anerkannt. Um ein noch breiteres Tätigkeitsspektrum zu schaffen, hat die ibu gmbh die Möglichkeit eingebunden, während des Kurses das Fahrabzeichen der Klasse 5 zu erlangen, welches zum Bedienen einer Kutsche im Straßenverkehr berechtigt. Dadurch steht dem Absolventen die gesamte Bandbreite der Berufe in der Pferdepflege offen. Ob Zucht- oder Turnierstall, Kutsch- oder Forstbetrieb, so gut wie alles ist möglich.



Jeder, der gern mit Tieren arbeiten würde und die Arbeit an der frischen Luft mag, ist in dem Kurs willkommen – unabhängig von Alter oder Vorbildung. Um eine Unterbringung vor Ort kümmert sich die ibu bei Bedarf ebenfalls.



Die Kosten für den Lehrgang, sowie die Fahrt- und eventuelle Unterbringungskosten können dabei in der Regel vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur übernommen werden.

Wer neugierig geworden ist und sich weiter über das Angebot informieren möchte, für den veranstaltet die ibu gmbh am 04. April 2017 um 14.00 Uhr in der Ludwigsluster Str. 3 in 19306 Neustadt-Glewe eine kostenlose und unverbindliche Infoveran-staltung. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen! Oder Sie rufen einfach an!



Informationen/Anmeldungen bei: www.ibu-europe.de

ibu gmbh

Unser Institut wurde 1992 als privater Bildungsträger in Form einer GmbH im Bereich der nicht akademischen Heilberufe, Zahnmedizin und Zahntechnik gegründet. Heute befindet sich an dem Hauptsitz in Neustadt-Glewe der Bereich der Zahntechnik mit der Meisterschule, der bundesweiten Umschulung zum Zahntechniker, der modularen zahn-technischen Weiterbildung und der Fortbildung Kieferorthopädie in Kooperation mit der Universität Rostock, Lehrstuhl für Kieferorthopädie und Mundheilkunde. Während die ibu gmbh zunächst mit der Aus- und Fortbildung begonnen hat, wurde das Profil deutlich erweitert. Es war nur zwangsläufig, dass auch neben der Bildungsdienstleistung die Vermittlung von ausgebildetem Personal und die passgenaue Auswahl für die kleinen und mittelständischen Betriebe Unternehmensgegenstand werden würde und seit 1998 gibt es den Bereich Personalservice. Wir unterhalten neben der Geschäftsstelle in Neustadt-Glewe weitere Geschäftsstellen in Parchim, Perleberg und Bad Doberan. An diesen Standorten führen wir Arbeitsvermittlung für die Jobcenter durch, individuelles Coaching und Unterstützung der Teilnehmer bei der Arbeitsuche ist Voraussetzung. Neben den etablierten Bereichen der Zahntechnik und des Personalservice haben wir seit 2009 unser Geschäftsfeld erweitert. Mit dem Bereich Landwirtschaft reagieren wir vor allem auf regionale Bedarfe. Durch die Entwicklung wettbewerbsfähiger Bildungsprodukte für die Landwirtschaft haben wir unser Unternehmensprofil deutlich erweitert. Mit der Fortbildung zum Pferdepfleger und zum Agrarhelfer ist es uns gelungen, einen Markt zu erschließen, den wir bislang nur durch Vermittlung kannten. Darauf aufbauend bieten wir derzeit die modulare Qualifizierung zum Tierwirt und zum Pferdewirt an, organisieren Mitarbeiterschulungen und führen Informationsveranstaltungen und Seminare zu landwirtschaftlichen Themen durch.

