Pressemitteilung BoxID: 760167 (Ibc_studio UG (haftungsbeschränkt))

IMPULSE: Neue Designklassiker für das Kinderzimmer

steckt voller Leben, Freude, bunten Farben und Kinderlachen: das Kinderzimmer. Kaum ein Raum muss mehr Funktionen erfüllen, denn hier wird geschlafen, gespielt, gelernt und entspannt zugleich. Um mit all diesen Anforderungen einen Raum voller Harmonie und zum Wohlfühlen zu schaffen, spielen die richtigen Möbel, Accessoires und die Farbwahl eine entscheidende Rolle. Unsere Interior-Lieblinge für Kids sind garantierte Hits – bei Klein und Groß.



Guter Schlaf ist für Kinder ganz besonders wichtig. Dafür sorgt die traumhaft weiche Bettwäsche VIDD MINI (1) von der nachhaltigen Textilmarke ALVA aus Schweden. Sie ist unter strengen ethischen Anforderungen aus sorgfältig ausgewählter Bio-Baumwolle und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Mit diesem Bewusstsein können auch Eltern gut schlafen.



Spätestens mit dem Start der Schulzeit ist ein Schreibtisch im Kinderzimmer ein Must-Have. VICTOR (2) von HARTÔ macht mit seinem farbigen Design nicht nur Lust auf Hausaufgaben, sondern bietet auch praktischen Stauraum für einen ordentlichen Arbeitsplatz.



Als super dekorative Ordnungshüter lassen sich die handgemachten Drahtkörbe von KORBO wie der BIN 16 (3) vielseitig einsetzten. Ob an der Wand hängend oder im Regal stehend, bieten die Körbe ausreichend Platz für allerhand Spielzeuge und vieles mehr. Für bunte Abwechslung sorgt der praktische Baumwolleinsatz BASKET LINER, der nach Lust und Laune ausgetauscht werden kann.



Tierisch viel Persönlichkeit bringt der PANDA (4) von KAY BOJESEN DENMARK mit sich, wenn er mit seinem schwarz-weißen Gemüt den Raum verzaubert. Aus FSC-zertifiziertem Holz hergestellt, unterstützt der niedliche Panda zudem in Kooperation mit dem WWF Denmark Natur- und Tierschutzprojekte.



Stauraum kann es im Kinderzimmer nie genug geben. Die Aufbewahrungsbox PLAY (5) von MONTANA ist mit praktischen Rollen versehen und bietet Platz für jede Menge Krimskrams. Montana bietet PLAY in 42 tollen Farben an: 2 Furniere, 10 Grundfarben und 30 neue Farben, die von Margrethe Odgaard designt wurden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (