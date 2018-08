stern TV - Mittwoch, 15. August 2018, 22:15 Uhr bei RTL

Knochenjob Kinderkrankenschwester: Grenzerfahrung für Sängerin Patricia Kelly



Sängerin Patricia Kelly ist ein gefeierter Star, mit der „Kelly Family“ verkaufte sie rund 20 Millionen Tonträger – für stern TV geht die 48-Jährige jetzt an ihre Grenzen: Als Kinderkrankenschwester hilft sie zwei Tage lang im Essener Universitätsklinikum aus. Doch es sind nicht nur der Stress und das frühe Aufstehen, die Patricia Kelly belasten – besonders die Schicksale der jungen Patienten gehen der Sängerin ans Herz. Auf der Kinderkrebsstation erlebt sie Hoffnung und Trauer – und merkt, wie sehr die anderen Schwestern unter der hohen emotionalen Belastung leiden und trotzdem immer funktionieren müssen. „Man ist keine Maschine, das geht mir auch sehr nah“, sagt Patricia Kelly, die selbst vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankte. Was die Sängerin besonders berührt hat und was sie aus ihrem Kurzpraktikum mitgenommen hat – das erzählt Patricia Kelly am Mittwoch bei Steffen Hallaschka. Zu Gast im Studio ist dann auch die Kinderkrankenschwester Heidi Sprandel.



Welches Haarfärbemittel ist das beste? Discounter- und Markenprodukte im stern TV-Check



Tolle Typveränderung oder optischer Totalschaden – beim Haarfärben kann so einiges schiefgehen, insbesondere mit Haarfärbemitteln für Zuhause. Die Auswahl im Drogeriemarkt ist nahezu grenzenlos, doch welche Produkte sorgen für ein besonders ansehnliches Ergebnis? Teure Markenartikel oder doch die günstige Alternative vom Discounter? stern TV hat den Test gemacht und sechs verschiedene Haartönungen auf den Prüfstand gestellt. Im Selbstversuch und im Labortest – welches Mittel überzeugt die Tester? Die erstaunlichen Ergebnisse: Mittwoch live bei stern TV. Zu Gast im Studio sind dann die Friseurin Mandy Oswald und die sechs stern TV-Testerinnen.



Außerdem in der Sendung:

30. Jahrestag des Gladbecker Geiseldramas: Wie geht es den Opfern heute?

Wie schaulustig sind die Deutschen? Das große stern TV-Psychoexperiment



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de und www.iutv.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren