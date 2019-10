Pressemitteilung BoxID: 770575 (I-Motion GmbH)

TOXICATOR: Strictly Hard

Über 30 DJs der härteren elektronischen Musik am 07.12. in Mannheim

Bei TOXICATOR vereinen sich am 07.12. rund 10.000 Fans der harten elektronischen Musik in der Maimarkthalle in Mannheim. Das LineUp ist vielfältig und vielversprechend: Über 30 Top-DJs und LiveActs stehen auf den Bühnen der drei Floors. Mit dabei sind u.a. Sefa, Radical Redemption, Miss K8, Dr. Peacock und Atmozfears.



Bereits zum 11. Mal findet mit TOXICATOR das größte Indoor-Festival der härteren elektronischen Musik im Südwesten Deutschlands statt. Gefeiert wird am 07.12. von 20-06 Uhr in der Maimarkthalle in Mannheim auf drei Floors. „Es wird gleich zwei Premieren bei der diesjährigen Ausgabe von TOXICATOR geben“ kündigt Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion an. „Die elektronische Musikszene ist bekannt dafür offen zu sein und Neues auszuprobieren. Da das Interesse an der „Tekk-Szene“ immer größer wird, wird es in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Floor für diese Stilrichtung geben. Zudem gibt es einen DJ-Contest, bei dem Tekk-Newcomer die Möglichkeit haben einen Auftritt bei TOXICATOR zu gewinnen.“ Interessierte bewerben sich bei Ihrer Anmeldung mit einem selbst produzierten Set.



Auf dem neu geschaffenen Floor sorgen ausschließlich deutsche Acts für harte Klänge. „Die Tekk-Szene ist vor allem in Deutschland sehr populär und wächst stetig. Es ist an der Zeit Künstlern wie Die Gebrüder Brett, Reche & Recall, Komacasper und Nogge eine Bühne bei TOXICATOR zu bieten“, erklärt Sven Schaller, Head of Booking bei I-Motion. Hingegen dominieren überwiegend internationale DJs die anderen beiden Floors. Auf dem „Hardcore-Floor“ spielen Stars der Szene wie Miss K8 aus der Ukraine, Partyraiser und D-Fence aus den Niederlanden. Mit Sefa steht einer der aktuell meist gefeierten Newcomer auf der Bühne. Der erst 19-jährige spielte in diesem Jahr bei allen großen internationalen Harder Styles-Festivals. Ebenfalls dabei ist sein Mentor Dr. Peacock, der seit Jahren als Markenzeichen bei allen Auftritten als Kopfbedeckung eine Melone (Bowler) trägt und als einer der besten Frenchcore-Künstler gilt. Auf dem „Hardstyle-Floor“ legen DJ-Größen wie Radical Redemption, Atmozfears und Warface auf. Den Sound zur 11. Ausgabe von TOXICATOR liefern insgesamt über 30 internationale Top-DJs und LiveActs.



Die Fans erwartet bei TOXICATOR nicht nur ein vielversprechendes LineUp, sondern auch aufwendige Licht- und LED-Installationen sowie perfekt abgestimmte Tontechnik. „Bei harter elektronischer Musik kommt es nicht auf die bloße Lautstärke an, sondern vor allem auf die Qualität der Soundanlage und die richtige Aussteuerung“, so Vordemvenne.



Für eine entspannte Anreise und vor allem für eine sichere Heimreise sorgt das Kombiticket: Die Eintrittskarte dient gleichzeitig als Fahrkarte im VRN-Raum.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (