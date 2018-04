MAYDAY bleibt anders

Unter dem Motto "we stay different" wird am 30.04. bei MAYDAY in den Dortmunder Westfalenhallen gefeiert. Mit 15.000 Besuchern ist die Veranstaltung auch im 27. Jahr seit Bestehen die größte ihrer Art in Deutschland. 35 internationale TopDJs und LiveActs stehen bei der "Mutter aller Raves" auf der Bühne und präsentieren die verschiedensten Genres der elektronischen Musik. Darunter Stars wie Sven Väth, Adam Beyer, Aly & Fila, Angerfist, Chris Liebing und Ferry Corsten.



Elektronische Musik ist im Jahr 2018 vielfältiger denn je. Seit 1991 ist die Veranstaltung MAYDAY Treffpunkt der Szene und deckt beim Programm eine möglichst große Bandbreite der verschiedenen Strömungen ab. Mit dem Motto "we stay different" ("Wir bleiben anders") wird diese Besonderheit hervorgehoben.



Besonders auffällig wird der "Stil-Mix" in der größten Halle, der "Arena". Neben Techno-Legende Sven Väth treten u.a. die Trance-Stars "Aly & Fila" und Ferry Corsten auf. Der Hamburger "Neelix" wurde bei seiner Mayday-Premiere mit seinem "Progressive-Goa"-Set im letzten Jahr wie kein anderer Act gefeiert.



Das Zentrum der Techno-Fans ist das "Empire". Der Schwede Adam Beyer kann bereits auf eine über 20-jährige DJ-Karriere zurückblicken. Chris Liebing zählt zu den größten deutschen Techno-Stars weltweit. Beide standen schon einige Male in Dortmund auf der Bühne.



Auch die härteren Genres haben seit vielen Jahren eine eigene Bühne bei MAYDAY, die "Factory". Der Niederländer "Angerfist" ist der Top-Star der Hardcore-Szene. Mehr als eine Million Facebook-Fans sprechen für sich. Aber auch Künstler wie "Warface", "Zatox", "Ran-D" und Paul Elstak haben eine enorm große Anhängerschaft.



Tickets gibt's unter mayday.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kostenlose Hin- & Rückreise mit der Eintrittskarte mit allen VRR-Verkehrsmitteln (Bus/Bahn 2. Kl.) im VRR-Raum. Gültig 30.04. (ab 15 Uhr) bis 01.05. (12 Uhr). vrr.de

