MAYDAY bleibt anders

Unter dem Motto „we stay different“ wird am 30.04. bei MAYDAY in den Dortmunder Westfalenhallen gefeiert. Mit 15.000 Besuchern ist die Veranstaltung auch im 27. Jahr seit Bestehen die größte ihrer Art in Deutschland. 35 internationale TopDJs und LiveActs stehen bei der „Mutter aller Raves“ auf der Bühne und präsentieren die verschiedensten Genres der elektronischen Musik. Darunter Stars wie Sven Väth, Adam Beyer, Aly & Fila, Angerfist, Chris Liebing und Ferry Corsten.



Techno, Trance, House, Hardcore, Electro, Goa – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, denn elektronische Musik im Jahr 2018 ist vielfältiger denn je. Seit 1991 ist die Veranstaltung MAYDAY Treffpunkt der Szene und deckt beim Programm eine möglichst große Bandbreite der verschiedenen Strömungen ab. Dazu zählen ganz neue Sounds von aufstrebenden, jungen Künstlern wie Charlotte de Witte aus Belgien oder „Pappenheimer“ aus Deutschland. Etablierte, internationale „Stars“ wie Sven Väth, der Schwede Adam Beyer oder der Niederländer Ferry Corsten dürfen bei einem Rave mit 15.000 Besuchern aber genauso wenig fehlen.



Wo sich andere Veranstaltungen meist auf eine oder wenige Musikrichtungen fokussieren, wird bei MAYDAY seit jeher auf Vielfalt gesetzt. Mit dem Motto „we stay different“ („Wir bleiben anders“) wird diese Besonderheit hervorgehoben. „Auch die Mayday-Besucher waren schon immer speziell und sind es auch heute noch. Ob Techno-Liebhaber oder leidenschaftlicher Hardcore-Fan, ob mit Fellstulpen, pinken Haaren oder Netzshirt, alle feiern hier 14 Stunden friedlich und wild miteinander – das macht MAYDAY einzigartig“ erklärt Oliver Vordemvenne vom Veranstalter „I-Motion“.



Besonders auffällig wird der „Stil-Mix“ in der größten Halle, der „Arena“. Neben der Frankfurter Techno-Legende Sven Väth treten u.a. die Trance-Stars „Aly & Fila“ aus Ägypten und der Niederländer Ferry Corsten auf. Die Berliner „Lexy & K-Paul“ begeistern mit eher poppigen „Tech-House“-Sets. Der Hamburger „Neelix“ wurde bei seiner Mayday-Premiere im letzten Jahr wie kein anderer Act gefeiert. Sein „Progressive-Goa“-Set wurde aufgezeichnet und bei der Musikplattform „Soundcloud“ schon über 600.000 Mal gestreamt.



Die Ankündigung seines erneuten Auftritts in der Westfalenhalle sorgte in den sozialen Medien für große Freude bei seinen Fans.



In einer weiteren Halle ist das „Empire“ untergebracht, das Zentrum der Techno-Fans. Der aus Stockholm stammende Adam Beyer kann bereits auf eine über 20-jährige DJ-Karriere zurückblicken und stand schon einige Male in Dortmund auf der Bühne. Der Frankfurter Chris Liebing zählt zu den größten deutschen Techno-Stars weltweit. Ihre Premiere bei MAYDAY feiert dagegen die Belgierin Charlotte de Witte, die im vergangenen Jahr ihren internationalen Durchbruch schaffte und in diesem Sommer bei allen großen Festivals spielen wird. Dies kann auch der Würzburger „Pappenheimer“ von sich behaupten, der zurzeit ähnlich erfolgreich ist. Die aus Passau stammende Klaudia Gawlas schwimmt dagegen schon länger auf einer Welle des Erfolges und ist daher fast ein „Stammgast“ bei MAYDAY.



Was Punkrock für Rock’n’Roll war, ist Hardcore für die elektronische Musik: laut, frech, unkonventionell. Auch dieses Genre hat seit vielen Jahren eine eigene Bühne bei MAYDAY, die „Factory“. Der Niederländer „Angerfist“ ist der Top-Star dieser Szene, mehr als eine Million Facebook-Fans sprechen für sich. Aber auch Künstler wie „Warface“, „Zatox“, „Ran-D“ und Paul Elstak haben eine enorm große Anhängerschaft. Das beweisen Veranstaltungen wie „SYNDICATE“, die ebenso in den Westfalenhallen Dortmund stattfindet und jährlich zwischen 15.000 und 20.000 Besucher anzieht.



Für eine entspannte Anreise und vor allem für eine sichere Heimreise sorgt das Kombiticket: Die Mayday-Eintrittskarte dient gleichzeitig als Fahrkarte im VRR-Raum. Alternativ kann unter festicket.com Eintrittskarte und Hotelübernachtung im Paket gebucht werden.

