Pressemitteilung BoxID: 762377 (I-Motion GmbH)

65.000 feiern NatureOne-Jubiläum

Glückliche Besucher bei ausverkauftem Musikfestival im Hunsrück

Die 25. Ausgabe von NATURE ONE auf der Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück ist am Sonntag friedlich zu Ende gegangen. Mit 65.000 Besuchern pro Tag war das Jubiläum unter dem Motto „The Twenty Five“ ausverkauft. Ausgelassen feierten die Fans zur Musik von internationalen Superstars wie Eric Prydz, Paul van Dyk, Sam Feldt, Sven Väth, Neelix oder Richie Hawtin. Insgesamt spielten über 350 DJs und LiveActs auf 22 Floors. Die Veranstaltung verlief bei optimalem Festivalwetter reibungslos, friedlich und ohne Zwischenfälle



Müde, erschöpft und glücklich verließen am Sonntagmorgen um 08 Uhr die letzten Besucher die Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. 4 Tage lang feierten 65.000 Fans in Zelten, Bunkern, Open Air und im CampingVillage zu den verschiedenen Stilrichtungen der elektronischen Musik. Bis Montag 18 Uhr hatten sie die Möglichkeit auf dem 100 Hektar großen Campingplatz zu bleiben, um ausgeschlafen die Heimreise antreten zu können.



Insgesamt spielten über 350 DJs und LiveActs auf 22 Floors. Neben DJs wie Eric Prydz, Sven Väth und Richie Hawtin standen mit Paul van Dyk und Charly Lownoise & Mental Theo auch Künstler auf der Bühne, die bereits bei der Premiere von NATURE ONE im Jahr 1995 dabei waren. Zu den Highlights zählte u.a. das traditionelle Großfeuerwerk in der Nacht zum Sonntag. Über 2.500 Tonnen Material in Form von neuster Ton-, Licht-, Laser- und Videotechnik und Traversen etc. wurden für die Jubiläumsausgabe des Festivals verbaut. Der „Twenty Five Floor“ hatte die Form einer riesigen Geburtstagstorte mit 25 Kerzen.



Zum Jubiläum ließ sich der Veranstalter I-Motion einige Specials einfallen: Zum ersten Mal dabei war die spanische Partyreihe elrow, die mit zwei Hochseecontainern voll Dekoration ihr Zelt in einen Dschungel verwandelten. Auf dem Marktplatz in Kastellaun wurde unter der Moderation von DJ Cuebrick ein NatureOne-Jubiläumsbanner versteigert. Der Erlös von 150,- Euro kam der Tafel Kastellaun zugute. Wer am Sonntagmorgen noch nicht müde war, konnte im CampingVillage bei der „Secret-Afterhour“ mit Felix Kröcher ab 09 Uhr weiterfeiern.



4 Tage und 3 Nächte Party unter freiem Himmel, eine super Atmosphäre und keinerlei Zwischenfälle – das begeisterte die Besucher: „Jeder sollte mindestens einmal dort gewesen sein. Auf die nächsten 25 Jahre!“, „Einfach Hammer geil. Das muss man erlebt haben, wie eine riesengroße Familie.“, „Die Mutter aller Open Air-Raves in Deutschland. Die Pydna als Location ist episch und das Zusammenwirken mit dem CampingVillage ist einzigartig!“, „Einmal NATURE ONE – immer NATURE ONE“, sind nur wenige Beispiele der Vielzahl an positiven Rückmeldungen bei Facebook.



Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion zog bei der Pressekonferenz ein Resümee der letzten 25 Jahre. „Ein großer Dank gilt all denen, die bei dieser großartigen Veranstaltung mitwirken und ohne die all dies nicht möglich wäre: Allen Mitarbeitern -vom Techniker über die Thekenkraft bis zum Campingeinweiser-, dem I-Motion Team, allen Partnern und Sponsoren, allen beteiligten Behörden, dem DRK, der Polizei und der Feuerwehr“, so Vordemvenne. Bei dieser Gelegenheit äußerte sich auch Landrat Marlon Bröhr: „NATURE ONE hat eine sehr große Bedeutung für unsere Region. Wir freuen uns über diese langjährige tolle Partnerschaft und wünschen weiterhin alles Gute.“



Das Wochenende vom 31.07. bis zum 02.08.2020 sollte einen Eintrag im Kalender eines jeden „Ravers“ haben. Der Vorverkauf für die 26. Ausgabe von NATURE ONE läuft bereits.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (