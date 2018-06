Thriller-Sieg für Hyundai-Pilot Thierry Neuville auf Sardinien

- Neuville/Gilsoul und Hyundai bauen WM-Führung durch dritten Saisonsieg aus

- Neuville verwandelt auf letzter Prüfung 0,8 Sekunden Rückstand in 0,7 Sekunden Vorsprung

- Hayden Paddon komplettierte starke Teamleistung von Hyundai mit Platz vier



Was für ein Showdown beim italienischen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf Sardinien: Erst mit einer Bestzeit auf der finalen Powerstage verdrängte Thierry Neuville im Hyundai i20 Coupe WRC seinen aktuell schärfsten Rivalen um den WM-Titel, Ford-Pilot Sébastien Ogier, von der Führungsposition und sicherte sich mit 0,7 Sekunden Vorsprung seinen dritten Saisonsieg.



Die letzte Prüfung der Rallye, die Powerstage, war auch Schauplatz der Entscheidung eines der denkwürdigsten Duelle in der Geschichte der Rallye-WM. Sébastien Ogier hatte die Rallye nach der ersten Etappe mit 18,9 Sekunden angeführt. Am Ende der zweiten Etappe war der Vorsprung auf 3,9 Sekunden geschmolzen, unter anderem durch die Bestzeiten drei, vier und fünf von Neuville. Der Abschlusstag war dann fest in der Hand des Belgiers: vier Bestzeiten auf vier Prüfungen. Mit dem Sieg auf der Powerstage verwandelte Neuville seinen 0,8-Sekunden-Rückstand in einen Vorsprung von 0,7 Sekunden. Die drittengste Entscheidung in der 45-jährigen Geschichte der Rallye-WM und nur ein Wimpernschlag nach 313,46 knüppelharten Wettkampfkilometern.



Zusammen mit den 5 Bonuspunkten für den Sieg auf der Powerstage strich Rallye-Gewinner Neuville 30 WM-Zähler ein und baute seine Tabellenführung zur Saisonmitte auf 27 Punkte vor Ogier aus. Auch in der Herstellerwertung liegt Hyundai Motorsport weiterhin an der Spitze. Hier beträgt der Abstand zu Verfolger Ford 28 Punkte.



Die Erfolgsstory Sardinien



- 15 Prüfungssiege für Hyundai Motorsport auf der Mittelmeerinsel

- Der dritte Saisonsieg ist der zehnte insgesamt von Hyundai

- Hyundai zum vierten Mal in Folge auf Sardinien auf dem Podium, zweiter Sieg nach 2016



Teamchef Michel Nandan: "Wie das gesamte Team bin auch ich begeistert über diesen tollen Sieg. Das Duell zwischen Thierry und Sébastien (Ogier) flammte am Samstag auf und wurde immer hitziger. Am Sonntag hat es mich kaum auf dem Stuhl gehalten, so spannend war es. Der Höhepunkt - auch für die vielen Fans - war dann die Powerstage. Besser kann man nicht in die Sommerpause gehen als mit diesem fantastischen Sieg von Thierry und Nicolas. Ein Triumph für die Geschichtsbücher der Rallye-WM."



Hyundai Motorsport war mit den drei Fahrerpaarungen Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Andreas Mikkelsen/Anders Jæger und Hayden Paddon/Sebastian Marshall beim siebten Saisonlauf gestartet.



Die nächste Rallye



Nach einer Sommerpause meldet sich die Rallye-WM mit dem Lauf in Finnland vom 26. bis 29. Juli zurück. Die Highspeed-Hatz in den finnischen Wäldern ist der achte WM-Lauf und die vierte Schotter-Rallye am Stück. Erst danach kehren die Driftkünstler auf Asphalt zurück.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Seit 2012 ist die Hyundai Motorsport GmbH mit ihren 120 Mitarbeitern und Sitz in Alzenau verantwortlich für die weltweiten Motorsportaktivitäten der Marke und insbesondere für das Engagement in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Bereits im Debütjahr 2014 fuhr Hyundai mit dem in Alzenau entwickelten und aufgebauten i20 WRC auf 57 Wertungsprüfungen unter die besten drei, eroberte bei 13 Läufen insgesamt vier Podestplätze und schaffte mit dem Doppelsieg bei der Rallye Deutschland einen Sensationserfolg. 2015 kämpfte die Marke bis zum Finale um den zweiten Platz der Herstellerwertung. 2016 geht Hyundai Motorsport mit einer neuen Generation des i20 WRC in die dritte WM-Saison. Parallel entwickelt eine neu gegründete Kundensportabteilung einen Hyundai i20 nach R5-Reglement für den Einsatz durch Privatfahrer und -teams. Weltweit weckt Hyundai mit den Einsätzen in der Rallye-WM viele positive Emotionen. Allein auf der Facebook-Seite von Hyundai Motorsport wuchs die Fangemeinde bis Ende 2015 auf knapp 450.000 Anhänger an.



Weitere Informationen über Hyundai Motorsport unter: http://motorsport.hyundai.com



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren