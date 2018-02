Mit dem Hyundai Nexo schon heute in die Zukunft

Mit dem neuen Nexo baut Hyundai Motor seine Führungsrolle bei den Brennstoffzellenfahrzeugen aus und setzt Maßstäbe bei Design, alternativer Antriebstechnologie, Assistenzsystemen und Reichweite. Der neue Hyundai Nexo wird während des Autosalons in Genf auf dem Messestand 1040 ausgestellt.



Der Nexo verbindet die Alltagstauglichkeit eines SUV mit dem Hyundai Know-how auf dem Gebiet umweltfreundlicher Brennstoffzellentechnik. Das technologische Flaggschiff einer wachsenden Flotte umweltfreundliches Hyundai Modelle basiert auf einer neu entwickelten Plattform. Die Brennstoffzelle des Nexo gewinnt den Strom für den Elektroantrieb durch eine Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff. Mit bis zu 800 Kilometern nach NEFZ-Messverfahren bietet der Hyundai Nexo die größte Reichweite bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.



Neuer Hyundai Nexo baut Führungsrolle bei Brennstoffzellentechnik aus



Hyundai war mit dem ix35 Fuel Cell der erste Automobilhersteller, der Brennstoffzellenfahrzeuge in Großserie für Endkunden produziert. Der Nexo stellt die zweite Generation verfügbarer Brennstoffzellenfahrzeuge dar und ist ab Sommer 2018 in Deutschland im Handel verfügbar. Hyundai investiert in großem Umfang in fortschrittliche „Null-Emissions-Mobilität“ und bietet bereits heute die größte Bandbreite alternativer Antriebe in der Automobilindustrie.



Die Brennstoffzellentechnologie wurde für den Nexo umfassend weiterentwickelt. Das System ist kleiner, leichter und leistungsfähiger, verfügt über eine verbesserte Luftzufuhr und kurze Tankzeiten.



Klares Design bringt den innovativen Charakter des Nexo zum Ausdruck



Der neue Hyundai Nexo wird geprägt durch ein gradliniges Design. Seine stromlinienförmige Silhouette und das scheinbar schwebende Dach verleihen ihm eine klare Form im SUV-Stil, die Effizienz und Schönheit verkörpert. Der Kaskaden-Kühlergrill wurde zugunsten des großen Lufteinlasses verbreitert. Seine markante Optik vervollständigt die kraftvolle Wirkung der Frontpartie. Das optisch filigrane, schwebende Dach wird durch die großen hinteren Fensterflächen und die schlanke D-Säule betont, die in den Dachspoiler übergeht. Die fast dreieckig geformte Heckscheibe spannt sich um die Seiten, der Heckscheibenwischer ist unsichtbar im Spoiler integriert.



Der Nexo ist das erste Hyundai Modell mit bündig integrierten Türgriffen. Sie bewirken eine klare Linienführung und verbessern die Aerodynamik. Auf Wunsch fahren die Türgriffe automatisch heraus. Fünf Sekunden nach dem Motorstart sowie oberhalb von drei km/h werden sie automatisch eingefahren.



Die an horizontalen Linien und Formen orientierte Gestaltung des Fahrzeugs setzt sich im Interieur fort. Die breite schwarze Armaturentafel beherbergt ein 12,3 Zoll großes Navigations-Display und ein weiteres 7-Zoll-Display. Im linken Digital-Display werden Geschwindigkeit, Tankfüllstand und Fahreffizienz angezeigt, der rechte Bildschirm verfügt über eine neue Split-Screen-Funktion und zeigt Navigation, Konnektivitäts- und Infotainment-Elemente an.



Dank der im Hyundai Nexo verwendeten „Shift-by-Wire-Technik“ konnte eine optisch frei schwebende Mittelkonsole integriert werden. Unterhalb der Konsole entsteht dadurch zusätzlicher Stauraum für persönliche Dinge. Getriebeeinstellung, Fahrmodi und die Klimaanlage werden elektrisch per Schalter bedient. In einem großen Fach finden sich zwei USB-Anschlüsse und eine kabellose Lademöglichkeit.



Durch das weltweit erste Dreitanksystem mit drei jeweils 52,2 Litern gleich großen Wasserstoffbehältern lässt sich ein besonders geräumiges Innenraumgefühl schaffen. Zwei dieser Tanks befinden sich platzsparend vor der Hinterachse der komplett neu entwickelten Fahrzeugplattform, der dritte direkt dahinter.



Fortschrittlicher Brennstoffzellenantrieb mit der größten Reichweite



Der Hyundai Nexo ist das perfekte Null-Emissions-Auto für jeden Tag. Damit wird er der Hyundai Entwicklungsphilosophie gerecht, die maximale Effizienz ohne Einschränkungen der Fahreigenschaften anstrebt. Auf Basis der neuen Plattform konnten Gewicht und Anordnung des Brennstoffzellenantriebs verbessert und die Hochvolt-Batterie im Kofferraum untergebracht werden.



Der Antrieb entwickelt eine Leistung von 120 kW (163 PS) und ein maximales Drehmoment von kräftigen 395 Nm. Der Hyundai Nexo beschleunigt in 9,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht bei der Höchstgeschwindigkeit einen neuen Klassenbestwert von 179 km/h.



Dank einer noch besseren Ausnutzung des Wasserstoffs und der höherer Effizienz erreicht der Wirkungsgrad des Antriebssystems den neuen Bestwert von 60 Prozent. Die Reichweite pro Tankfüllung steigt auf 800 Kilometer nach NEFZ-Messverfahren – ein neuer Rekord.



Reinigung der Luft beim Fahren



Brennstoffzellenfahrzeuge stoßen wie batterieelektrische Fahrzeuge lokal keine Emissionen aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie beim Fahren sogar die Luft filtern und reinigen. Der effiziente und haltbare Hochleistungsluftfilter kann Mikropartikel aus der Luft filtern, die kleiner als 2,5 Mikrometer (PM 2,5) sind. Das bedeutet, dass der Nexo unterwegs 99,9 Prozent aller Feinstaubpartikel aus der Luft siebt, die durch den Filter strömen.



Moderner Komfort und innovative Assistenzsysteme



Diese Assistenzsysteme sind unter dem Begriff Hyundai Smart Sense zusammengefasst:



Blind Spot View Monitor (BVM)



Der weltweit erstmals angebotene Blind Spot View Monitor (BVM) ist eine Erweiterung des Totwinkel-Assistenten. Über Weitwinkel-Kameras an beiden Fahrzeugseiten wird beim geplanten Spurwechsel die Fahrzeugumgebung auf dem Fahrerdisplay angezeigt. Hyundai ist der erste Automobilhersteller, der den Fahrer mit Kamerabildern von beiden Fahrzeugseiten unterstützt.



Lane Following Assist (LFA) und Highway Driving Assist (HDA)



Beim Lane Following Assist (LFA) handelt es sich um einen Spurhalteassistenten der neuesten Generation, dessen Technologie erstmals im Hyundai Nexo eingesetzt wird. Er hält das Brennstoffzellenfahrzeug auf Landstraßen und Autobahnen bis Tempo 145 immer automatisch in der Mitte der Fahrspur. In Kombination mit dem Autobahnassistenten Highway Driving Assist (HDA) ist somit teilautonomes Fahren möglich. Das System wertet Sensordaten des Fahrzeugs sowie Kartendaten des Navigationssystems aus und passt so automatisch das Tempo des Nexo an die jeweilige Umgebung und Situation an.



Automatisch einparken: Remote Smart Parking Assist (RSPA)



Als erstes Hyundai Modell kann der Nexo dank des Remote Smart Parking Assist (RSPA) genannten Einparkassistenten selbstständig ein- und ausparken. Der Fahrer muss sich dazu nicht im Fahrzeug befinden, sondern kann das System per Knopfdruck mit dem Fahrzeugschlüssel aktivieren. Der Nexo steuert daraufhin vollautomatisch selbst in kleinste Parklücken und wieder hinaus.



Aktive Sicherheit durch Hyundai SmartSense auf höchstem Niveau



LFA und RSPA sind zwei der insgesamt neun ADAS-Technologien im neuen Nexo. Die neuesten aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme, die Hyundai unter dem Begriff Hyundai SmartSense zusammenfasst, erfüllen die höchsten europäischen Sicherheitsstandards: das Auffahrwarnsystem Front Collision Warning System (FCWS), der Notbremsassistent mit Fußgänger-Erkennung, der Spurhalteassistent, der Fernlichtassistent, der Aufmerksamkeitswarner, der Totwinkel-Assistent und der optionale Querverkehrswarner hinten.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Der Hyundai Nexo wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen im Rahmen der Markteinführung.



Kraftstoffverbrauch (Wasserstoff) in kg/100 km kombiniert für den Hyundai ix35 Fuel Cell: 0,95; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0. CO2-Effizienzklasse: A+



Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2017 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 108.518 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 50 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und bleibt stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai wurde vom Automotive Brand Contest für seine nachhaltige und konsequente Entwicklung in Deutschland als Marke des Jahres ausgezeichnet. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert.

