Hyundai und Kia verkünden Investment in Aurora

Investitionen zur Stärkung der bestehenden Partnerschaft

Zusammenarbeit bei autonomen Fahrzeugplattformen und Diensten

Aurora Driver verbindet Lidar, Radar und Kameras mit Software-Modulen





Die Hyundai Motor Company und die Kia Motors Corporation investieren in das Unternehmen Aurora, um die Entwicklung autonomer Fahrzeugplattformen zu beschleunigen. Das kündigen die Hyundai Motor Group und Aurora Innovation gemeinsam an.



Damit wird die seit 2018 bestehende strategische Partnerschaft beider Unternehmen gestärkt. Hyundai, Kia und Aurora haben bereits bei Selbstfahrtechnologien für das Brennstoffzellen-FUV (Future Mobility Vehicle) Hyundai Nexo (Kraftstoffverbrauch (Wasserstoff) in kg/100 km: innerorts 0,77, außerorts 0,87, kombiniert 0,84; CO2-Emission in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+) zusammengearbeitet. Mit der neuen Investition erklären sich beide Unternehmen bereit, die Forschung auf eine breite Palette von Modellen auszudehnen und eine optimierte Plattform für die autonomen Fahrzeuge von Hyundai und Kia zu bauen.



Kunden kommen sicher und autonom ans Ziel

„Aurora ist der führende Entwickler selbstfahrender Technologien und wir freuen uns, eine noch engere Partnerschaft mit dem Unternehmen einzugehen“, sagte Youngcho Chi, Präsident und Chief Innovation Officer der Hyundai Motor Group. „Die enge Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen auf der ganzen Welt hilft uns dabei, vollständig selbstfahrende Fahrzeuge zu bauen, die unsere Kunden sicher ans Ziel bringen.“



Seit seiner Gründung hat Aurora schnell eine Führungsposition bei der Entwicklung von selbstfahrenden Systemen erlangt. Das innovative System „Aurora Driver“ verbindet Lidar-Technik, Radar und Kameras mit Software-Modulen, um in jeder Umgebung stets den richtigen und sicheren Weg zu fahren. Mit der Integration des Aurora Driver werden die Fahrzeuge von Hyundai und Kia die Prozesse beim autonomen Fahren in Hinsicht auf die Überwachung, Reaktion und Anpassung an sich verändernde Umgebungen verbessern.



Pilotversuch mit Flotte von Robo-Taxis bis 2021

„Wir sind mit den Fortschritten, die wir gemeinsam mit den Teams bei Hyundai und Kia gemacht haben, zufrieden“, sagte Sterling Anderson, Mitbegründer und Chief Product Officer von Aurora. „Gemeinsam mit all unseren Partnern nähern wir uns einer leistungsstarken Plattform, welche die Vorteile der selbstfahrenden Technologie sicher, schnell und umfassend bereitstellt.“



Die Partnerschaft zwischen Hyundai, Kia und Aurora ist ein Teil der Bemühungen, eine Spitzenposition im Bereich der autonomen Systeme zu übernehmen. Hyundai demonstrierte bereits 2017 auf der CES in Las Vegas erfolgreich einen Ioniq mit autonomen Fahrtechnologien. Bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 präsentierte Hyundai zudem eine Flotte von autonomen Fahrzeugen, die mit Technologien auf dem Level 4 ausgestattet waren.



Zu den künftigen Mobilitätsplänen der Hyundai Motor Group gehört die Kommerzialisierung von autonomen Fahrzeugen bis zum Jahr 2021 auf dem Level 4, wenn ein Pilotversuch mit einer autonomen Flotte von Robo-Taxis in so genannten Smart Cities gestartet wird.



Kraftstoffverbrauch (Wasserstoff) in kg/100 km für den Hyundai Nexo: innerorts 0,77, außerorts 0,87, kombiniert 0,84; CO2-Emission in g/km kombiniert: 0; CO2-Effizienzklasse: A+



Die angegebenen Verbrauchs-und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

