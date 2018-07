Hyundai i30 N TCR startet in ADAC TCR Germany

Erster Einsatz als Hyundai Team Engstler Anfang August auf dem Nürburgring

Allgäuer Erfolgsteam Engstler setzt zwei Hyundai i30 N TCR ein

Erfolgreiches TCR-Fahrzeug tritt erstmals in deutscher Tourenwagenserie an





Der Hyundai i30 N TCR feiert seine Premiere in der ADAC TCR Germany. Ab dem vierten Saisonlauf auf dem Nürburgring (3.–5. August) unterstützt Hyundai Motor Deutschland das Team Engstler beim Einsatz von zwei Fahrzeugen in der populären Tourenwagenserie. Die beiden Hyundai i30 N TCR werden die restlichen vier Läufe der ADAC TCR Germany dieser Saison bestreiten und sind auch 2019 für die Serie unter der Nennung Hyundai Team Engstler fest eingeplant.



Mit dem neuen Engagement setzt Hyundai Motor Deutschland sein Rundstreckenprogramm fort. „Die TCR Germany ist für Hyundai Deutschland der konsequente nächste Schritt unseres Motorsport Engagements. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir uns mit unseren Einsätzen in der VLN und bei den 24h-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife auf die Rundstrecke festgelegt. Mit diesen Einsätzen demonstrieren wir die Leistungsfähigkeit der Marke und die Zuverlässigkeit unserer Produkte“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH. „Wir haben mit dem Hyundai i30 N ein Hochleistungsfahrzeug im Programm, das die Kunden emotional anspricht. Dank der im Motorsport gesammelten Daten und Erfahrungen, werden wir Fahrzeuge entwickeln, die man gerne fährt und die den Spaß von der Rennstrecke in den Alltag transportieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit dem Team Engstler einen erfahrenen und erfolgreichen Partner an unserer Seite haben.“



Das Hyundai Team Engstler bringt ab dem vierten Saisonlauf der hart umkämpften Tourenwagenserie, an der rund 30 Fahrzeuge von acht Herstellern teilnehmen, zwei Hyundai i30 N TCR an den Start. Die Marke nutzt den Einstieg in die deutschlandweite Rennserie gezielt zur Kundenbindung. Mit speziellen Events für die N-Thusiasten – einen Zusammenschluss von Fans und Besitzern des i30 N – soll an den Rennwochenenden die Marke emotional aufgeladen und ganzjährig dem Motorsport Publikum präsentiert werden.



Erfolgreiches Rundstreckenmodell jetzt auch in Deutschland am Start



Der Hyundai i30 N TCR ist das erste Rundstreckenmodell, das von Hyundai Motorsport in Alzenau entwickelt wurde. Der Tourenwagen basiert auf der sportlichsten Variante des Hyundai i30, dem Hot Hatch Hyundai i30 N mit bis zu 275 PS in der Serie. Die Rennversion nutzt die Vorzüge des Serienmodells aus, das einem umfangreichen Testprogramm – darunter zahlreiche Runden auf der Nürburgring-Nordschleife – unterzogen wurde. Dem TCR-Reglement entsprechend wird der i30 N TCR von einem Zwei-Liter-Turbomotor mit rund 330 PS aus der Hyundai-Produktfamilie angetrieben.



Die Entwicklungsphase des TCR-Projekts begann im September 2016, Testfahrten im April 2017. Erste Renneinsätze folgten in der zweiten Jahreshälfte. In dieser Saison hat sich der Hyundai als das TCR-Fahrzeug etabliert, das es zu schlagen gilt. So gewann der i30 N TCR im neuen WTCR – FIA-Tourenwagen-Weltcup neun der ersten 18 Rennen sowie Rennen in der TCR Europe und in nationalen Serien. Beim diesjährigen 24h-Rennen auf dem Nürburgring gelang dem Hyundai i30 N TCR die bisher beste Rundenzeit, die ein Fronttriebler je auf der legendären Nürburgring-Nordschleife gefahren ist.



Nun soll an diese Erfolge auch in der ADAC TCR Germany angeknüpft werden. Eingesetzt werden die beiden i30 N TCR vom Hyundai Team Engstler rund um den ehemaligen DTM-Piloten Franz Engstler. Das Team aus Wiggensbach im Allgäu wurde 1996 gegründet und hat schon zahlreiche Titel und Siege eingefahren. Zu den größten Erfolgen zählen unter anderem der Titel im ADAC GT Masters, der zweimalige Gewinn der Privatfahrer-Wertung der FIA-Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) sowie zahlreiche Tourenwagentitel in Asien, darunter in der TCR Asia Series 2017.



„Es macht uns sehr stolz, diese erfolgreiche und dynamische Marke in der ADAC TCR Germany vertreten zu dürfen. Das komplette Team freut sich extrem auf die neue Herausforderung und die tolle Zusammenarbeit. Und als Teameigner kann ich mich nur für das Vertrauen in meine Firma und unsere Mannschaft bedanken“, freut sich Franz Engstler. Und er ergänzt: „Als Promoter der ACAC TCR Germany bin ich sehr stolz, eine so erfolgreiche und aktive Marke wie Hyundai in unserer Serie begrüßen zu dürfen. Mit Hyundai haben wir den achten Hersteller am Grid und das bestätigt uns, wie attraktiv und professionell sich unsere Rennserie entwickelt. Ich glaube, dass das Hyundai Team Engstler viel zur Steigerung des Images und der Bekanntheit der Serie beitragen wird.“



Die weiteren Rennen der ADAC TCR Germany



3.–5. August Nürburgring



17.–19. August Zandvoort (NL)



7.–9. September Sachsenring



21.–23. September Hockenheimring

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren