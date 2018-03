Hyundai Ioniq Hybrid Deal mit bis zu 4.000 Euro Aktionsprämie

Der Hyundai Ioniq Hybrid ist ab sofort zu besonders attraktiven Konditionen im Handel erhältlich. Beim „Hybrid Deal“ profitieren die Kunden von bis zu 4.000 Euro Aktionsprämie und finden bei teilnehmenden Hyundai Vertragspartnern eine echte Alternative zu Dieselmodellen in der Kompaktklasse.



Elektromobilität für Jedermann



Mit der kompakten Limousine Ioniq bietet Hyundai ein umweltfreundliches Fahrzeug für einen breiten Kundenkreis an. Durch den „Hybrid Deal“ reduziert sich der Kaufpreis des Hyundai Ioniq Hybrid in der Ausstattungsversion Trend um 3.500 Euro. Das Modell ist somit bereits ab 20.700 Euro beim teilnehmenden Hyundai Vertragshändler erhältlich. Die Preisvorteile beziffern sich beim Ioniq Hybrid Style mit 3.750 Euro und beim Ioniq Hybrid Premium sogar mit 4.000 Euro.



``Mit dem Ioniq bietet Hyundai das weltweit erste Fahrzeug an, das ausschließlich für den Einsatz von drei verschiedenen alternativen Antrieben konzipiert wurde. Er überzeugt nicht nur die Fachpresse, sondern punktet mit seinen Eigenschaften besonders bei unseren Kunden. Mit dem ``Hybrid Deal`` werden wir das Kundeninteresse weiter steigern und den tollen Erfolg des Ioniq ausbauen``, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland GmbH.



Die Modellvarianten Ioniq Plug-in-Hybrid und Ioniq Elektro werden weiterhin durch den Umweltbonus gefördert. Bei der Plug-in-Variante kann der Käufer beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Förderung von 3.285 Euro beantragen. Bei der Elektroversion des Ioniq erhält der Antragssteller 4.380 Euro. Der Umweltbonus setzt sich jeweils zur Hälfte aus der Förderung des Staates und des Herstellers zusammen.



Technische Aufwertungen zum Modelljahr 2018



Der Hyundai Ioniq Hybrid erhielt zum aktuellen Modelljahr mehrere Verbesserungen. So wurde die Lithium-Polymer-Batterie überarbeitet und zeichnet sich durch eine kompaktere Bauform sowie ein geringeres Gewicht aus. Neben der Einsparung von 11,7 Kilogramm Gewicht erhöht sich dadurch das Kofferraumvolumen um 13 Liter auf 456 Liter. Die Kapazität der Hochvolt-Batterie beträgt weiterhin 1,56 kWh. Je nach Ladungszustand fährt der Ioniq Hybrid bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h rein elektrisch oder unterstützt den effizienten 1.6 GDI Verbrennungsmotor beim Anfahren und Beschleunigen.



Der neue Ioniq Hybrid verfügt nun wie die Plug-in-Hybridvariante über Schaltwippen am Lenkrad. Dadurch kann der Fahrer auf Wunsch manuell die Gangstufen wechseln, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. Hyundai Motor hat zudem die Schmierung des serienmäßigen 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebes (6DCT) modifiziert, um die Reibung zu reduzieren und die Effizienz des Antriebs zu steigern. Eine weitere hilfreiche Verbesserung für den Notfall: Bei einer leeren Autobatterie kann diese per Knopfdruck im Innenraum mit der Hochvolt-Batterie verbunden werden, um das Fahrzeug zu starten.



Darüber hinaus macht sich im Hyundai Ioniq Hybrid der verbesserte Geräuschkomfort besonders angenehm bemerkbar. Optimierte Bodenteppiche filtern hochfrequentes Rauschen heraus und tragen so zum außergewöhnlich niedrigen Geräuschniveau bei. Erstmals steht beim Ioniq Hybrid die Lackierung „Fiery Red“ zur Auswahl.



Umfangreiche Ausstattung bereits ab Werk



Schon die Einstiegsvariante der familienfreundlichen Fließhecklimousine Ioniq Hybrid Trend besitzt eine umfangreiche Ausstattung: So sind stets ein Lederlenkrad, elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel, eine Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten, eine Alarmanlage, elektrische Fensterheber vorn und hinten sowie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik an Bord. Für die serienmäßige Sicherheit sorgen sieben Airbags, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung, ein aktiver Spurhalteassistent und ein autonomer Notbremsassistent mit Frontaufprall-Warnsystem sowie Fußgängererkennung. Die steife Fahrzeugkarosserie besteht zu 53 Prozent aus hochfestem Stahl. Beim unabhängigen Euro NCAP Crashtest erreichte der Hyundai Ioniq die Höchstwertung von fünf Sternen.



Alle Preisangaben zum Ioniq stellen unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers dar.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai IONIQ Hybrid: innerorts 3,9-3,4, außerorts 3,9-3,6, kombiniert 3,9-3,4; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 92-79; CO2-Effizienzklasse: A+.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für den Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid: 1,1; Stromverbrauch kombiniert: 9,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 26. CO2-Effizienzklasse: A+.



Stromverbrauch in kWh/100 km für den Hyundai IONIQ Elektro: kombiniert 11,5; Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai IONIQ Elektro: innerorts 0, außerorts 0, kombiniert 0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0. CO2-Effizienzklasse: A+.



Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2017 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 108.518 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 50 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und bleibt stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai wurde vom Automotive Brand Contest für seine nachhaltige und konsequente Entwicklung in Deutschland als Marke des Jahres ausgezeichnet. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert.

