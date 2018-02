Eindrucksvolle Erscheinung: Hyundai zeigt Bilder des neuen Santa Fe

Vierte Modellgeneration des SUV-Flaggschiffs

Selbstbewusstes Design und hochwertiges Interieur

Hyundai Smart Sense: umfassendes Paket an Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen





Hyundai Motor veröffentlicht erste Bilder des neuen Santa Fe. Das SUV stellt das Topmodell der Produktpalette dar und fährt in der vierten Modellgeneration mit einem eindrucksvollen Design vor.



Breite SUV-Karosserie mit markantem Design



Das moderne und elegante Design des neuen Hyundai Santa Fe ist von der selbstbewussten, breiten SUV-Karosserie geprägt. An der Front flankiert die auffällige Scheinwerfereinheit den Kaskaden-Kühlergrill und signalisiert optisch die Zugehörigkeit zur Hyundai SUV-Familie. Die klare Dachlinie und die seitliche Charakterlinie oberhalb der Türgriffe unterstreichen die präzise Linienführung des neuen Santa Fe. Zudem wurden für eine betont stämmige Fahrzeugoptik die Außenspiegel auf den vorderen Türen montiert.



Den Flaggschiffcharakter des Hyundai Santa Fe unterstreichen auch die Abmessungen: 4.770 mm Länge, imposante 1.890 mm Breite und der lange Radstand sorgen für ein großzügiges Platzangebot. Beheiz- und kühlbare Sitze bieten im hochwertigen Interieur ausgezeichneten Komfort, während der große, freistehende Touchscreen als Schaltzentrale für die Infotainment- und Fahrzeugsysteme dient.



Neue Sicherheitstechnologien setzen Maßstäbe



Der neue Hyundai Santa Fe bietet ein umfassendes Paket an aktiven Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen, die unter dem Begriff Hyundai Smart Sense zusammengefasst sind. Inbegriffen ist beispielsweise der weiterentwickelte Querverkehrswarner, der während des rückwärtigen Ausparkens bei drohender Kollision vor heranfahrenden Fahrzeugen warnt und den neuen Santa Fe selbstständig abbremsen kann.



Der Safety Exit Assist verriegelt die Türen, wenn sich ein Fahrzeug von hinten nähert. So können Unfälle beim unbedachten Öffnen der Tür verhindert werden. Im neuen Santa Fe ist weltweit zum ersten Mal der Rear Occupant Alert verfügbar: Das beim Parken aktive Schutzsystem verfügt über einen Ultraschallsensor und erkennt Bewegungen auf den hinteren Sitzplätzen. Der Fahrer wird visuell und akustisch auf Personen hingewiesen, die sich im Fahrzeug befinden. So kann zum Beispiel bei besonders hohen Temperaturen ein Warnsignal daran erinnern, dass Personen oder Tiere nicht im Wagen zurückgelassen werden sollten.



Über weitere Details zum Hyundai Santa Fe informiert Hyundai im Februar vor der Messepremiere auf dem Genfer Autosalon (Pressetage 6. und 7. März).



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Die neue Generation des Hyundai Santa Fe wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführungen erfolgen im Rahmen der Markteinführung.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company. In Deutschland hat Hyundai im Jahr 2017 mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent, 108.518 Zulassungen und einem Privatkundenanteil von 50 Prozent eine hohe Qualität der Zulassungen erreicht. Damit hat sich Hyundai in den Top drei der Importmarken etabliert und bleibt stärkste asiatische Marke in Deutschland. Hyundai wurde vom Automotive Brand Contest für seine nachhaltige und konsequente Entwicklung in Deutschland als Marke des Jahres ausgezeichnet. Kunden bestätigen Hyundai außerdem ein attraktives Design und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzigartig ist das 5-Jahres-Garantiepaket ohne Kilometerbegrenzung. Im Europäischen Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentrum in Rüsselsheim werden 95 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge entworfen, konstruiert und getestet. Als langjähriger Partner der FIFA sowie der Caritas ist Hyundai im sportlichen und im sozialen Bereich engagiert.

