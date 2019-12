Pressemitteilung BoxID: 780304 (HYUNDAI Motor Deutschland GmbH)

Der neue Hyundai i10: Kleinstwagen zu attraktiven Preisen

Vier Ausstattungslinien, Assistenzsysteme und Konnektivität setzten Maßstäbe

Effiziente Benzinmotoren mit wahlweise Automatik und Schaltgetriebe

Klares Bekenntnis von Hyundai zum Kleinstwagen-Segment





Der neue Hyundai i10 ist ab sofort zum Verkaufspreis ab 10.990 Euro bestell- und konfigurierbar. Im Handel wird er ab dem 8. Februar 2020 ausgeliefert. Ein besonders attraktives Angebot sind die monatlichen Leasingraten ab 119 Euro inklusive Versicherung.



Die neueste Generation des i10 ist wie sein Vorgänger immer ein Viertürer. Zur Auswahl stehen vier Ausstattungslinien und vier Antriebskombinationen. Im Fokus der Entwicklung des neuen Hyundai i10 standen Komfort, Sicherheit, Konnektivität und Design.



„Während andere Hersteller das Kleinstwagen-Segment verlassen, zeigen wir mit dem neuen i10 ein klares Bekenntnis zu dieser Klasse. Wir sehen weiterhin eine große Nachfrage unserer Kunden nach konventionell angetriebenen Kleinstwagen“, erklärt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. Und ergänzt: „Der neue i10 vereint ein sportlich attraktives Design mit einem begeisternden Fahrerlebnis sowie mit modernsten Sicherheits- und Konnektivitätslösungen. Eben ein typischer Hyundai!“



Zahlreiche Assistenzsysteme serienmäßig



Maßstäbe setzt der Kleinstwagen bei den aktiven Assistenzsystemen sowie der Konnektivität und bietet Komfort- und Sicherheitsausstattung, die so bisher nur in höheren Fahrzeugsegmenten bestellbar war. So verfügen alle i10 ab Werk über einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, einen Fernlichtassistenten und einen Front-Kollisionswarner, der im Fall einer drohenden Kollision selbstständig eine Notbremsung einleitet. Die Besonderheit dieses Front-Kollisionswarners ist, dass er sogar über Fußgängererkennung verfügt. Der Aufmerksamkeitsassistent warnt den Fahrer akustisch und visuell, wenn er Anzeichen einer Ermüdung registriert.



Ebenfalls serienmäßig an Bord: das automatische Notrufsystem eCall, das sich aktiviert, wenn bei einem Unfall die Airbags ausgelöst werden. Vorbildlich sind auch das optionale Telematiksystem Bluelink® sowie der neue – je nach Ausstattungslinie – serienmäßige 8-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive der Smartphone-Anbindungsmöglichkeiten Android Auto und Apple CarPlay.



Vielfältige Auswahl und effiziente Antriebe



Beim neuen Hyundai i10 stehen zum Verkaufsbeginn vier Antriebskombinationen zur Auswahl: zwei effiziente Benzinmotoren mit 1.0 oder 1.2 Liter Hubraum sowie ein 5-Gang-Schaltgetriebe und eine Automatikversion. Serienmäßig in allen i10 ist die automatische Start-Stopp-Funktion, die den Motor beispielsweise beim Ampelstopp abschaltet. Dabei besticht der neue Hyundai i10 antriebs- und ausstattungsabhängig mit günstigen Verbräuchen zwischen 4,2 und 4,9 Liter Kraftstoff gemäß NEFZ-Norm, was CO2-Emmissionen von 97 bis 113 g/km entspricht.



Den Einstieg ab 10.990 Euro bildet der viersitzige i10 Pure mit dem 49 kW (67 PS) starken 1.0-Liter-MPI-Dreizylinder-Benzinmotor (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 104-97) und 5-Gang-Schaltgetriebe. Neben dem umfangreichen Paket an Assistenzsystemen bietet der i10 Pure unter anderem sechs Airbags, geteilt umklappbare Rücksitze, elektrische Fensterheber vorn, höhenverstellbares Lenkrad und Servolenkung sowie Zentralverriegelung.



Darüber rangiert der ab 13.390 Euro verfügbare Hyundai i10 Select (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 104-97), der ebenfalls mit dem 1.0-MPI-Dreizylinder ausgestattet ist. In dieser Version bietet der neue i10 unter anderem einen höhenverstellbaren Fahrersitz, Berganfahrhilfe, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Lederlenkrad- und Schaltknauf, DAB-Plus-Radio mit Lenkradbedienung und USB-Anschluss, Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie Klima- und Alarmanlage. Das Funktions-Paket für 490 Euro beinhaltet beheizbare Vordersitze, beheizbares Lenkrad und hintere Einparkhilfe.



Beim fünfsitzigen i10 Trend (ab 14.990 Euro) hat der Kunde die Wahl zwischen dem 1.0-MPI-Dreizylinder (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,7; außerorts 4,2; kombiniert 4,8; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 109-101) sowie einem 1,2 Liter großen und 62 kW (84 PS) starken Vierzylinder-Benziner (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 6,0; außerorts 4,3; kombiniert 4,9; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 113-105). Beide Motorisierungen sind gegen 700 Euro Aufpreis mit einem automatisierten Schaltgetriebe mit 5 Gängen kombinierbar. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Automatikgetriebe ist das beim i10 erhältliche automatisierte Getriebe leichter und hat niedrigere Reibwerte.



Zur Ausstattung des i10 Trend zählen unter anderem in die Außenspiegelgehäuse integrierte Blinker, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, beheizte Vordersitze, beheiztes Lenkrad, hintere Scheibenbremsen, 15-Zoll-Leichtmetallfelgen und Einparkhilfe. Außerdem ist der 8-Zoll-Farb-Touchscreen inklusive Android Auto und Apple CarPlay ab Werk verbaut. Beim Trend bietet Hyundai zwei Optionspakete an: Das Navigations-Paket (Navi mit Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung sowie dem Telematiksystem Bluelink®) für 1.250 Euro und das Komfort-Paket mit Klimaautomatik, kabelloser Ladefunktion für Smartphones, Armlehne, und höhenverstellbarem Kofferraumboden für 500 Euro. 16-Zoll-Leichtmetallfelgen kosten 400 Euro, die rot oder schwarz abgesetzte Dachlackierung 450 Euro.



Auch die Topausstattung Style (ab 16.690 Euro) ist mit dem Drei-, dem Vierzylinder sowie manuellem als auch der 5-Gang-Automatik kombinierbar. Sie bietet unter anderem zusätzlich Projektionsscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, einen schwarzen Kühlergrill, elektrische Fensterheber auch hinten, getönte Scheiben hinten, eine Armlehne für den Fahrer, kabellose Ladefunktion für Smartphones und einen höhenverstellbaren Kofferraumboden. Außerdem stehen das Navigations-Paket (1.250 Euro), das schlüssellose Startsystem Smart Key (300 Euro), 16-Zoll-Leichtmetallfelgen (300 Euro) und die Zweifarbenlackierung für das Dach in rot oder schwarz (450 Euro) zur Verfügung.



Die Lackierung Solid White kostet bei den Varianten Select, Trend und Style 250 Euro, Metallic-Lack 560 Euro. Die Pure Variante wird ausschließlich in der Farbe Rot (Tomato Red) ausgeliefert.



Einzigartige Fahrzeuggarantie



Unschlagbar ist das Garantiepaket. Bei allen Hyundai Neuwagen gilt die umfassende 5-Jahres-Fahrzeugherstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung beim Kauf des Fahrzeugs bei einem autorisierten Hyundai Vertragshändler im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Diese lässt sich mit der Neuwagenanschlussgarantie bis zum achten Jahr verlängern. Die Baugruppengarantie deckt Schäden sogar bis zum zehnten Jahr ab. Das umfangreiche Hyundai Garantiepaket ab Werk beinhaltet neben der Fahrzeuggarantie auch die Lackgarantie, jährliche Sicherheits-Checks und eine Mobilitätsgarantie, die sich bei der Durchführung der vorgeschriebenen Wartung bei einem Hyundai Vertragspartner ohne Zusatzkosten sogar zu einer zeitlich unbegrenzten Langzeit-Mobilitätsgarantie verlängert.



Die neueste Generation des Hyundai i10 wurde im R&D Center in Rüsselsheim entwickelt und designt. Produziert wird er im Hyundai Werk in Izmit (Türkei). Der neue Hyundai i10 ist damit durch und durch ein europäisches Produkt.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i10 1.0 MPI mit Manuellem Schaltgetriebe: innerorts 5,7-5,2; außerorts 4,2-3,7; kombiniert 4,8-4,2; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 109-97; CO2-Effizienzklasse: C.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i10 1.0 MPI mit Automatisiertem Schaltgetriebe: innerorts 5,3-5,0; außerorts 4,5-4,1; kombiniert 4,8-4,4; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 109-101; CO2-Effizienzklasse: C.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i10 1.2 MPI: innerorts 6,0-5,8; außerorts 4,3-3,9; kombiniert 4,9-4,6; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 113-105; CO2-Effizienzklasse: C.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i10 1.2 MPI mit Automatisiertem Schaltgetriebe: innerorts 5,5-5,3; außerorts 4,5-4,0; kombiniert 4,8-4,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 111-103; CO2-Effizienzklasse: D.



Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

