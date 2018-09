Attraktives All-in-Leasing für neuen Hyundai Santa Fe

Großer SUV beim All-in-Leasing schon ab 339 Euro pro Monat erhältlich

Leasingrate umfasst Inspektionskosten sowie Verschleißteile

Alle Motoren des Hyundai Santa Fe erfüllen strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp





Der Hyundai Santa Fe bietet viel Komfort und Platz, umfassende Sicherheit für seine Insassen, saubere Euro 6d-Temp-Motoren sowie durch das neue Hyundai All-in-Leasing echte finanzielle Sicherheit. In der preislich attraktiven Monatsrate sind bereits alle Kosten für Inspektionen und Verschleißteile enthalten, so dass das Leasing des Santa Fe eine gesteigerte Kostentransparenz bedeutet. Das All-in-Leasing richtet sich an Privatkunden.



Die vierte Generation des Hyundai Santa Fe wartet neben einem hochwertigen Interieur mit First-Class-Ambiente auch mit einer Vielzahl an neuen Assistenzsystemen auf und schützt seine Insassen wie kein anderes Hyundai Modell zuvor. Zu den Highlights gehören hierbei der Ausstiegsassistent, der beim Öffnen der Türen vor sich von hinten nähernden Fahrzeugen warnt und die Tür bleibt verriegelt, sowie der weltweit erste Insassenalarm, der den Fahrer beim Verlassen an eventuell zurückgelassene Menschen oder Tiere im Fahrzeug erinnert.



Zusammen mit der einzigartigen 5-jährige Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung für Fahrzeuge, die bei einem autorisierten Hyundai Vertragshändler im europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz an einen Endkunden verkauft wurden, und dem neuen Hyundai All-in-Leasing lassen sich für den Santa Fe-Fahrer die Kosten über die gesamte Laufzeit des Leasingvertrags noch besser kalkulierbar.



Hyundai Santa Fe inklusive Technik-Service-Paket ab 339 Euro monatlicher Leasingrate



Der in vier Ausstattungslinien konfigurierbare neue Hyundai Santa Fe ist beim All-in-Leasing bereits ab 339 Euro monatlicher Rate erhältlich. Diese attraktive Leasingrate inklusive Technik-Service-Paket gilt sowohl für den 136 kW/185 PS starken 2.4 GDI Benziner mit Allradantrieb und Automatikgetriebe (Kraftstoffverbrauch: innerorts 13,3, außerorts 7,1, kombiniert 9,3; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 215) als auch für den Santa Fe 2.0 CRDi 2WD mit 110 kW/150 PS starkem Diesel (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,6, außerorts 5,2, kombiniert 5,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 151). Der siebensitzige, umfangreich ausgestattete Santa Fe Seven, den Hyundai ab der zweithöchsten Ausstattungslinie Style anbietet, weist monatliche All-in-Leasingraten ab 439 Euro auf. Alle drei Angebote gelten ohne Anzahlung, bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern.



Durch das All-in-Leasing können die Kunden des Hyundai Santa Fe nicht nur finanziell beruhigt unterwegs sein, sondern durch die modernen Euro 6d-Temp-Motoren auch besonders sauber. Hyundai hat bereits im Sommer 2018 die komplette Pkw-Motorenpalette auf die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp umgestellt und erfüllt damit bereits ein Jahr früher die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte. Hyundai unterstreicht mit diesem Engagement die Ernsthaftigkeit, seinen Kunden zusätzlich zum breiten Angebot an alternativen Antrieben auch saubere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren anzubieten.



Verbrauchs- und Emissionsangaben



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Santa Fe 2.4 GDI 4WD 6AT: innerorts 13,3, außerorts 7,1, kombiniert 9,3; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 215; CO2-Effizienzklasse: F.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 2WD 6MT: innerorts 6,6, außerorts 5,2, kombiniert 5,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 151; CO2-Effizienzklasse: B.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2WD 8AT: innerorts 7,2, außerorts 5,3, kombiniert 6,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 159; CO2-Effizienzklasse: B.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD 6MT: innerorts 7,0, außerorts 5,4, kombiniert 6,0; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 158; CO2-Effizienzklasse: B.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD 8AT: innerorts 7,5, außerorts 5,6, kombiniert 6,3; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 165; CO2-Effizienzklasse: B.



Die angegebenen Verbrauchs-und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH

Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main ist seit 2012 eine 100-prozentige Tochter der südkoreanischen Hyundai Motor Company.

