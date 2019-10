Pressemitteilung BoxID: 770379 (Hyatt International LLC)

Hyatt eröffnet mit Hyatt Centric The Liberties in Dublin sein erstes Hotel in Irland

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) verkündet heute die Eröffnung des Hyatt Centric The Liberties Dublin. Das Haus mit 234 Zimmern ist das erste Hyatt Hotel in Irland und wird von der Hodson Bay Group verwaltet.



Das Hyatt Centric The Liberties Dublin liegt im Stadtviertel The Liberties, einem der angesagtesten Orte Dublins, dessen Geschichte bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht. Es ist das ideale Ziel für abenteuerlustige Reisende, die das pulsierende Herz der Stadt hautnah erleben wollen. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß in nur zehn Minuten zu erreichen. Dazu gehören das Irish Museum of Modern Art, die St. Patrick's Kathedrale, die Dublin Liberties Distillery und Irlands wichtigste Touristenattraktion: Das Guinness Storehouse.



Das lebendige Viertel hat viele Geschichten zu erzählen. Gäste können beispielsweise die beeindruckenden Artefakte im Hotel bestaunen, die während des Baus auf dem Gelände gefunden wurden. Einige davon sind bis zu 900 Jahre alt. Diese Artefakte wurden darüber hinaus in das Hoteldesign integriert.



„Wir freuen uns, die Eröffnung des Hyatt Centric The Liberties Dublin bekannt zu geben – ein Meilenstein für Hyatt in Europa“, sagt Declan Curtis, General Manager des Hotels. „Mit einem leidenschaftlichen Team aus Insidern, die die Stadt ihr Zuhause nennen, wollen wir unsere Gäste dazu animieren, loszuziehen und die besten Hotspots von Dublin zu entdecken.“



Die öffentlichen Bereiche des Hotels genauso wie die Zimmer zeichnen sich durch ein modernes Ambiente aus. Durch die großen Fenster wird ein beeindruckender Blick auf die Stadt geboten. Großzügige Social Spaces sind der ideale Treffpunkt für Gäste, um sich mit anderen zu vernetzen und gemeinsame Erlebnisse zu teilen.



Im privaten Garten des Hotels „Poddle Garden“ und der Leselounge „The Corner“ finden Gäste Platz zum Entspannen. Zudem stehen großzügige Tagungsräume sowie ein persönlicher Event-Service zur Verfügung.



„Dublin ist nicht nur weltberühmt für sein kulturelles Erbe, sondern auch als Wirtschafts-Standort und somit die perfekte Stadt für die Marke Hyatt Centric. Das gehobene Hotel bietet individuellen Service und zieht abenteuerlustige Reisende an, die alles erkunden wollen, was die Destination zu bieten hat“ erklärt John O'Sullivan, Chairman der Hodson Bay Group.



Zimmer

Zu den 234 modernen Zimmern zählen neun geräumige Suiten. Die King Suites versprechen ein „Home-away-from-home“-Erlebnis, während die Liberties Suites einen direkten Blick auf das Viertel The Liberties bieten. Zudem können Gäste zwischen der 47 Quadratmeter großen Cathedral View Suite mit Blick auf die St. Patrick's Kathedrale und der 50 Quadratmeter großen Terrace View Suite mit herrlichem Blick auf die Dublin Mountains wählen.



Gastronomie

Im Liberties Gate Restaurant genießen Gäste die frische und örtlich inspirierte Küche. Die sorgfältig zusammengestellten Menüs stammen von Gavin O'Rourke, der jahrelang Chefkoch im Sterne-Restaurant Peacock Alley war. Auf der Karte der Liberties Gate Bar stehen ausgesuchte Whiskey-Sorten aus lokalen Brennereien sowie Guinness direkt aus dem Guinness Storehouse. In entspannter und gemütlicher Atmosphäre können Gäste aus einer Vielfalt von Brot-Spezialitäten, Gourmet-Sandwiches, Suppen, Eintöpfen und Salatvarianten auswählen, die hier ganztägig serviert werden.



Das Hotel liegt im sogenannten Goldenen Dreieck, einem historischen Zentrum der Brau- und Destillationsindustrie in Dublin. Wer mehr über die reiche Tradition der Whiskey-Destillation in The Liberties erfahren möchte, kann an einer Golden Triangle Whiskey Masterclass teilnehmen. Diese wurde in Zusammenarbeit mit den drei lokalen Destillerien, Teeling, Pearse Lyons und Dublin Liberties Distilleries entwickelt.



Meetings und Veranstaltungen

Mit seiner zentralen Lage ist das Hotel der ideale Ort für Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen aller Art. Die 371 Quadratmeter bieten genug Platz um die technische Ausstattung inklusive LCD-Beamer zu nutzen. Ausserdem steht ein persönlicher Technikerservice zur Verfügung. Dank des engagierten und erfahrenen Veranstalterteams, das sich zuverlässig um alle Bedürfnisse der Gäste kümmert, können sich diese während ihres Events entspannt zurücklehnen.



Fitnesscenter

Das modern ausgestattete Fitnesscenter ist täglich 24 Stunden geöffnet. So können Gäste auch auf Reisen ihrer Fitnessroutine nachgehen.



Derzeit gibt es europaweit sechs Hyatt Centric Hotels; Madrid, Istanbul, Venedig, Mailand, La Rosière und Dublin. Weltweit ist die Marke unter anderem in Großstädten wie New York, Tokio und Santiago präsent.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ireland/hyatt-centric-the-liberties-dublin/dubct



World of Hyatt gibt den Mitgliedern 500 Gründe, an einem neuen Ort zu bleiben

Um den World of Hyatt-Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten anzubieten, können World of Hyatt-Mitglieder von 8. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2019 500 extra Bonuspunkte für qualifizierte Nächte im Hyatt Centric The Liberties Dublin als Teil des neuen Hotelangebots von World of Hyatt für Mitglieder sammeln. Weitere teilnehmende Hotels und deren Angebotszeiten finden Sie unter worldofhyatt.com/newhotelbonus. Es ist keine Registrierung erforderlich und die Mitglieder können zusätzlich zu anderen Angeboten verdienen.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/ireland/hyatt-centric-the-liberties-dublin/dubct.



Über Hyatt Centric

Hyatt Centric steht für Lifestylehotels mit Rundum-Service in bester Lage der bekanntesten Destinationen. Mitten im Geschehen laden die Hyatt Centric Hotels Abendteuer suchende Gäste zur Erkundung ihrer Umgebung ein. Die Lobby Lounge gestaltet sich als modernes Insiderforum, das Gäste über neue Foodtrends, das lokale Nachtleben sowie andere Aktivitäten vor Ort informiert. Die Bar und das Restaurant fungieren als örtliche Hot-Spots, wo anregende Gespräche, regional inspirierte Speisen und Cocktails genossen werden. Moderne durchdacht gestaltete Zimmer sind auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste maßgeschneidert und bieten umweltfreundliche Badezusätze, Bluetooth-fähige Elektronik und Profi-Haartrockner. Ein Team von Mitarbeitern steht jederzeit zur Verfügung, um Gäste bei der Entdeckungstour zu unterstützen und das Beste aus ihrem Aufenthalt zu machen.



Weitere Informationen unter hyattcentric.com. Social Media @Hyatt Centric: Facebook, Instagram #HyattCentric.



Die Hodson Bay Group

Die in Athlone ansässige, irische Hodson Bay Group besitzt und betreibt derzeit das Hodson Bay Hotel in Athlone, das Galway Bay Hotel in Galway City und das Sheraton Athlone Hotel. Der Konzern verfügt auch über bedeutende Beteilungungen im Development-Bereich An jedem Standort steht die Hodson Bay Group einen ausgezeichneten Ruf für die für qualitativ hochwertige Produkte und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die sowohl internationale als auch nationale Anerkennung für die konsequente Einhaltung hoher Standards findet. Zu den drei Eckpfeilern der Unternehmensphilosophie zählen Respekt gegeüber der der lokalen Community, Respekt gegenüber Wettbewerbern und Respekt gegenüber den Mitarbeitern. Die Hodson Bay Group gehört zu den führenden Organisationen im irischen Gastgewerbe, wobei die Gruppe kürzlich den Deloitte Platinum Award for Business Excellence erhielt und damit die einzige Hotelgruppe in Irland ist, die diese Auszeichnung für mehrere Objekte gleichzeitig erhielt. Der Erfolg wird auch durch das Erreichen des EFQM Level 5 Status untermauert. Der EFQM Excellence Award ist eine der renommiertesten Auszeichnungen Europas für organisatorische Exzellenz und wird nur an Unternehmen vergeben, die in allen Geschäftsbereichen die höchsten operativen Standards nachweisen kann.

