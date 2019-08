Pressemitteilung BoxID: 764203 (HW Heidelberger Wohnen GmbH)

HW Heidelberger Wohnen GmbH erfolgreich in der Sparte Immobilienverkauf

HW Heidelberger Wohnen GmbH, Immobilienmakler in Heidelberg und Umgebung, blickt auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte 2019. „Der Heidelberger Markt für Wohnimmobilien präsentiert sich für Verkäufer weiter sehr robust. Seit dem zweiten Quartal beobachten wir zudem ein verstärktes Verkaufsinteresse. Das Ergebnis für das laufende Jahr liegt aktuell bei HW Heidelberger Wohnen GmbH über dem Niveau von 2018, das mit 50 Prozent Wachstum bereits ein vergleichsweise starkes Jahr war“, erklärt Marco Feindler, Inhaber/Geschäftsfüher bei HW Heidelberger Wohnen GmbH. „Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir weiterhin hohe Verkaufspreise bei teils etwas längeren Vermarktungszeiten, da durch die gestiegenen Einstandspreise einerseits weniger Käufer in Frage kommen und andererseits Objekte genauer geprüft werden.“



„Mit Blick auf die anspruchsvolle Marktsituation kommen dem Zustand und der Präsentation der Immobilie eine wachsende Bedeutung zu. Dienstleistungen wie Home Staging für eine möblierte Inszenierung, virtuelle Rundgänge, Handwerkerleistungen durch einen Technischen Service oder Finanzierungsberatung können den Verkauf unterstützen.



Anhaltender Preisanstieg und längere Transaktionszeiten



2018 konnten Verkäufer auf dem Heidelberger Wohnimmobilienmarkt weiter steigende Preise realisieren, während die Anzahl der Transaktionen rückläufig war. Die Preise sind mittlerweile aber auf einem Niveau angekommen, bei dem es länger dauert, bis für ein Objekt der passende Käufer gefunden wird“, erklärt Feindler. Am kräftigsten stiegen die Grundstückspreise mit elf Prozent. Eigentumswohnungen konnten im Vorjahr in durchschnittlich guten Lagen um acht Prozent und Einfamilienhäuser um zehn Prozent zulegen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Neubauwohnung in guten Lagen beträgt mittlerweile 8.400 Euro. Neugebaute Doppelhaushälften wurden in Heidelberg für durchschnittlich 1,0 Mio. Euro verkauft, ein Reihenmittelhaus im Wiederverkauf für 795.000 Euro.



Weitere Informationen unter https://www.heidelbergerwohnen.de

