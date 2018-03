Darlehen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro vermittelt

Weiter auf Rekordkurs: Die Hüttig & Rompf AG hat ihr Darlehensvolumen 2017 erneut gesteigert. Im vergangenen Jahr vermittelte der Immobilienfinanzierer Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro. Und es gibt noch mehr zu feiern, denn passend zum Rekord erweitern die Baufinanzierungsexperten auch ihr Filialnetz und relaunchen ihre Website.



Es gibt Grund zu feiern: 30 Jahre Hüttig & Rompf AG. Und das schönste Geschenk machte sich der Immobilienfinanzierer gleich selbst – mit einem neuen Rekord. Im Jahr 2017 vermittelte die Hüttig & Rompf AG Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Milliarden Euro. „Das ist eine Steigerung von über 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein starker Start in unser 30-jähriges Bestehen“, freut sich Vorstand Ditmar Rompf. Auch die Zahl der vermittelten Darlehensverträge ist erneut gestiegen. 6.150 Kunden brachte der Baufinanzierer 2017 in die eigenen vier Wände – ebenfalls eine neue Bestmarke.



Neue Filialen in Regensburg, Heilbronn, Hamburg und Bremen

Auf die steigende Nachfrage reagiert Hüttig & Rompf mit noch mehr Präsenz beim Kunden vor Ort. „Wir bauen in diesem Jahr unser bundesweites Beratungsangebot weiter aus“, erklärt Vorstand Paul Hüttig. „Dazu werden wir vier zusätzliche Filialen eröffnen.“ Der Anfang ist bereits gemacht. Im März eröffneten zwei Niederlassungen in Regensburg und Heilbronn. „Weitere Filialeröffnungen folgen in Hamburg im Mai und in der zweiten Jahreshälfte in Bremen“, verrät Vorstand Paul Hüttig. Insgesamt 29 Filialen wird es dann deutschlandweit geben.



Neue Website: Benutzerfreundliche Struktur und hoher Mehrwert

Auch an anderer Stelle setzt die Hüttig & Rompf AG auf mehr Service. Ende Februar ging die neue Website des Immobilienfinanzierers an den Start. Sie hat einen modernen Look und ist komplett neu strukturiert. Im Mittelpunkt stehen für unsere Kunden jetzt die beiden Servicebereiche Baufinanzierung und Anschlussfinanzierung. Zu diesen Themen finden sie viele exklusive Mehrwertinformationen. Dazu gehören auch die von Grund auf überarbeiteten Online-Rechner. Mit wenigen Klicks können Kunden damit die ersten

Finanzierungsvorschläge abrufen.



Neu ist darüber hinaus der Partnerbereich der Webseite. Hier finden Immobilienvertriebe aktuelle Branchenmeldungen, Ansprechpartner und Informationen für ihre tägliche Arbeit. „Insgesamt ist unsere Website benutzerfreundlicher geworden und bietet Kunden, Immobilienvertrieben und Pressevertretern noch größeren Mehrwert“, fasst Vorstand Ditmar Rompf die Änderungen zusammen.





Hüttig & Rompf AG

Die Hüttig & Rompf AG ist seit 1988 auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert. An bald 29 Standorten in ganz Deutschland beraten über 160 Experten Kunden in allen Fragen rund ums Kaufen, Bauen und Modernisieren. Dazu greifen die Berater auf einen Pool von 250 Partnerbanken und Sparkassen zurück. So konnte die Hüttig & Rompf AG in den letzten Jahren 60.000 Kunden den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen.

