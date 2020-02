Pressemitteilung BoxID: 787512 (HSV Fußball AG)

Lieferservice Smiley's Pizza neuer Partner von HSV eSports

Die Tinte ist trocken: Das HSV eSports-Team und die Smiley's Pizza Profis gehen ab sofort gemeinsame Wege

Rechtzeitig zum heutigen eStadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli (ab 22.15 Uhr live auf ProSieben Maxx) begrüßen die eRothosen einen neuen Partner im Team: Ab sofort und bis zum 30. Juni 2020 unterstützt der im Jahr 1988 in Hamburg gegründete Lieferdienst Smiley’s Pizza das HSV eSports-Team bei seinem Saisonendspurt in der Virtual Bundesliga Club Championship.



Im Rahmen der Partnerschaft wird Smiley’s Pizza ab sofort mit seinem Logo und seiner Webadresse auf den Schlüsselbeinen des HSV eSports-Trikots präsent sein – erstmalig beim heutigen TV-Spiel gegen den FC St. Pauli. Außerdem sind gemeinsame Contentformate mit Smiley’s Pizza und dem HSV eSports-Team geplant.



"Wir sind sehr stolz, mit Smiley‘s Pizza den nächsten und damit vierten Partner für HSV eSports an Bord zu begrüßen", freut sich Marleen Groß, Leiterin Marke & Marketing bei der HSV Fußball AG. "Smiley‘s steht bereits seit der Saison 2008/09 partnerschaftlich an der Seite des HSV. Im Rahmen des neuen eSports-Engagements wollen wir gemeinsam rund um den virtuellen Fußball schöne Geschichten für unsere junge eSports-Community schaffen. Natürlich freuen sich unsere eSportler auch über leckere Pizza, die es ab jetzt im eSports-Room geben wird."



Auch Andrea Schemion, Geschäftsführerin der Smiley’s Franchise GmbH, blickt mit viel Vorfreude auf das Engagement bei HSV eSports: "Wir erreichen unsere Smiley’s-Fans inzwischen auch zum Großteil über die digitalen Kanäle. Da liegt eine Ausweitung unserer langjährigen HSV-Partnerschaft in den eSports-Bereich nahe – sozusagen vom Stadion in die virtuelle Welt. Unsere Pizza bleibt aber echte Handarbeit und analog schmeckt sie doch am besten!"

