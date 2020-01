Pressemitteilung BoxID: 781831 (HSMA Deutschland e.V.)

HSMA Deutschland e.V. zieht positive Bilanz: steigende Mitgliederzahlen, erfolgreiche Veranstaltungen

Der Branchenverband setzt auch in 2020 auf zeitgemäße Themen und Inhalte, verschiedene Events sowie einen intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch.



Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. erhöhte im vergangenen Jahr die Anzahl der Mitglieder auf über 1.400. Neben einer Konsolidierung der Kosten konnte der Verband für die Besetzung der Fachvorstände und Expertenkreise ausgewiesene Experten aus der Branche gewinnen, die bereits erste Projekte erfolgreich umsetzen.



„Als Verband und Forum der Hospitalitybranche in Deutschland wollen wir den Mitgliedern in erster Linie eine Plattform für einen Wissensaustausch und Vernetzung bieten. Hier sind bereits zahlreiche Mitglieder in den Expertenkreisen aktiv, deren Arbeit den Erfolg der regionalen und überregionalen Events ausmacht. In 2019 sind wir hier ebenfalls wieder tatkräftig unterstützt worden. Über dieses steigende Engagement freue ich mich sehr. Es zeigt mehr als deutlich, dass solche Netzwerke wie die HSMA geschätzt und aktiv genutzt werden“, so Georg Ziegler, Präsident und geschäftsführender Vorstand der HSMA Deutschland e.V.



Die Events der HSMA Deutschland e.V. erfreuen sich ebenfalls einer wachsenden Beliebtheit. Bei dem HSMA eDay in Hamburg waren über 350 Teilnehmer dabei. Zu den weiteren überregionalen Events in 2019 zählten unter anderem HSMA Payment Events in Kooperation mit dem Hotelverband Deutschland (IHA), verschiedene Barcamps sowie der HSMA HR Day & TALENTpro in München.

