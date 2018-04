Grundsteinlegung für neues Wohnquartier mit 188 Wohnungen und KiTa in Alt-Hohenschönhausen

Startschuss für ein neues Projekt der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in Berlin-Lichtenberg: Heute haben das landeseigene Wohnungsbauunternehmen und die Ten Brinke Gruppe gemeinsam mit der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Katrin Lompscher sowie dem Bezirksbürgermeister von Lichtenberg Michael Grunst den Grundstein für ein Wohnquartier in der Genslerstraße 17 in Alt-Hohenschönhausen gelegt. Insgesamt 188 Wohnungen mit zwei Wohngemeinschaften für die Eingliederung von Menschen mit einer geistigen Behinderung in die Gemeinschaft sowie eine KiTa entstehen auf dem rd. 7.600 Quadratmeter großen Grundstück. Das u-förmige Gebäude nach einem Entwurf des Kölner Architekturbüros Kottmair wird fünf Etagen plus Staffelgeschoss umfassen. Mit dem Neubauvorhaben in der Genslerstraße hat die HOWOGE derzeit mehr als 2.000 Wohnungen im Bau; rund 2.000 sind darüber hinaus bereits fertiggestellt.



„Das Projekt „Genslerstraße“ ist bereits unser sechster Neubau in Alt-Hohenschönhausen“, sagt Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE. „Wir freuen uns besonders, an dieser Stelle unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Ten Brinke Gruppe, von der wir Ende 2016 bereits den Gärtnerhof in der Nachbarschaft übernommen haben, fortzusetzen. Mit der Fertigstellung der Genslerstraße in eineinhalb Jahren werden allein in unserem lokalen Cluster Alt-Hohenschönhausen dann 700 Neubauwohnungen errichtet sein.“

Die Wohnungen in der Genslerstraße variieren zwischen einem und fünf Zimmern und zeichnen sich durch effiziente und funktionale Grundrisse aus. Der großen Nachfrage nach Wohnraum für Singles, Senioren und Paaren in dieser Lage folgend, liegt der Schwerpunkt des Angebotes mit über 60 Prozent auf kleinen Wohnungen mit ein und zwei Zimmern. 46 Wohnungen werden gefördert und zu einer Einstiegsmiete von 6,50 €/m² vermietet. Alle Wohnungen sind barrierefrei erschlossen und verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Zusätzlich entstehen im Erdgeschoss zwei Wohngemeinschaften für betreutes Wohnen und eine KiTa für ca. 35 Kinder.



Als Erholungsflächen dienen eine Spielplatzanlage im Hof und eine Mieter-Dachterrasse. 289 Fahrrad-Stellplätze und 51 oberirdische PKW-Stellplätze stehen den Mietern zur Verfügung. Das Gebäude wird nach jetzigem Planungsstand im Herbst 2019 fertiggestellt.

Katrin Lompscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen sagt: „Um den Woh-nungsbestand der Städtischen Wohnungsbaugesellschaften auf 400 000 Wohnungen zu erhöhen, ist sowohl Wohnungsneubau als auch Ankauf von Wohnungen notwendig. Mit den in der Genslerstraße durch einen erfahrenen Projektentwickler gebauten Woh-nungen erhöht die HOWOGE ihren Bestand um weitere 188 Wohnungen. Besonders wichtig ist mir dabei, dass Wohnungen für Mieterinnen und Mieter mit kleinen, aber auch mittleren Einkommen entstehen.“



Michael Grunst, Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, ergänzt: „Ich begrüße es, dass die HOWOGE mit dem Neubauprojekt in der Genslerstraße ihr Engagement in Alt-Hohenschönhausen fortsetzt und das Quartier um attraktiven und bezahlbaren Wohnraum und eine KiTa ergänzt. Denn leistbare Wohnungen und die dazu gehörige soziale Infrastruktur sind auch in unserem Bezirk stark nachgefragt.“



„Nach der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit beim Gärtnerhof freuen wir uns über die erneute Zusammenarbeit mit der HOWOGE“, sagt Christian von Roda, Geschäftsführer innerhalb der Ten Brinke Gruppe. „Wir werden auch dieses Projekt gewohnt partnerschaftlich umsetzen und sind zuversichtlich, dass wir es auch künftig schaffen werden, gemeinsam attraktive und bezahlbare Wohnungsbauprojekte zu realisieren.“



Über die Ten Brinke Gruppe



Die Ten Brinke Gruppe erzielt mit ca. 800 Mitarbeitern bundesweit einen jährlichen Bauumsatz von ca. 7.500 Mio. EUR. Mit aktuell ca. 500 Wohnungsfertigstellungen pro Jahr ist sie in Berlin einer der Marktführer. Die Ten Brinke Gruppe liefert das schlüssel-fertige Bauvorhaben aus einer Hand und tritt als Bauherr, Entwickler und Bauleistender auf.

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist das leistungsstärkste kommunale Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 60.000 Wohnungen gehört das Unternehmen zu den zehn größten Vermietern deutschlandweit. Bis 2026 will die HOWOGE ihr Wohnungsportfolio durch Zukauf und Neubau insgesamt auf rund 75.000 Wohnungen erweitern.

