hotelcamp ALPS: Über 70 Hoteliers trafen sich im Salzburger Land

Die Erarbeitung von Lösungsansätzen zu aktuellen Themen, wie künstliche Intelligenz und Fachkräftemangel, bildeten den inhaltlichen Schwerpunkt bei dem diesjährigen Branchenevent.



Das etablierte Barcamp für die Hotellerie im Alpenraum wurde auch in diesem Jahr wieder von hotelkit organisiert. Veranstaltungsort war das mama thresl. Vom 13. bis 15. Mai 2018 hat bereits das vierte hotelcamp ALPS im österreichischen Leogang stattgefunden. Neben zahlreichen Hoteliers haben auch ausgesuchte Anbieter, Vertreter von Bildungseinrichtungen und Verbänden an dem innovativen Veranstaltungsformat teilgenommen, bei dem die Inhalte durch die Teilnehmer vor Ort bestimmt werden.



„Für Hoteliers ist eine Plattform zum offenen Austausch in lockerer Atmosphäre mehr als eine Bereicherung. Sie profitieren gegenseitig von den unterschiedlichen Erfahrungen und einem aktuellen Fachwissen. Dafür eignet sich das Format eines Barcamps geradezu perfekt“, so Marius Donhauser, Hotelier aus Salzburg und Gründer der Software hotelkit.



Dr. Silke Seemann, Inhaberin vom Hallstatt Hideway, war bereits mehrfach als Teilnehmerin dabei: „Das Hotelcamp Alps ist für mich die adäquateste Lernnetzwerkbasis, die sich denken lässt. Wir müssen ständig dazu lernen und entscheiden, mit was wir uns vertiefend auseinandersetzen. Das hotelcamp bietet uns sowohl Überblick als auch Verdichtung. Ich komme jedes Mal auf Themen, die ich sonst übersehen hätte!“.



Auch in diesem Jahr machten sich insgesamt rund 70 Teilnehmer auf den Weg in die österreichischen Alpen. Sie diskutierten in zahlreichen Sessions zwei Tage lang intensiv zu unterschiedlichen Themen innerhalb der Hotellerie und dem Tourismus. Neben den Schwerpunkten Digitalisierung und Fachkräftemangel wurde darüber hinaus Employer Branding, Storytelling in Bezug auf das Hotelkonzept, Online-Marketing, Blogger-Relations sowie Öffentlichkeitsarbeit thematisiert. Aber auch Problematiken aus dem direkten Betriebsalltag wie beispielsweise die wachsenden Vorschriften für das Gastgewerbe oder die Selbstorganisation von Inhabern eines Kleinbetriebs kamen zur Sprache.



Unterstützung bekamen die Organisatoren unter anderem durch die Hauptsponsoren dailypoint, SuitePad und die HGC Group.



Die Organisatoren haben gemeinsam mit den Teilnehmern vor Ort festgelegt, das hotelcamp ALPS im Jahr 2019 fortzusetzen. Datum und Location werden anschließend auf www.hotelcamp-alps.com bekannt gegeben.



Über hotelcamp ALPS:



hotelcamp ALPS ist das erste Barcamp für Hoteliers im österreichischen Alpenraum und schließt sich damit an eine Reihe erfolgreicher Barcamps im DACH Raum an. Veranstalter ist die hotelkit GmbH. Beim hotelcamp Alps finden Hoteliers gemeinsam neue Lösungsansätze, innovative Ideen und Antworten auf alltägliche Fragen der Branche.



Ein barcamp ist eine Ad-hoc-Nicht-Konferenz (Wikipedia), welche aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, dass sich Menschen in einer offenen Umgebung austauschen und voneinander lernen können. Der Ablauf besteht aus offenen Workshops, die eine intensive Veranstaltung mit Diskussionen, Präsentationen und Interaktion der Teilnehmer untereinander ermöglichen.



Die Teilnehmer bestimmen selbst welche Themen in das Programm genommen werden und bekommen so die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre viele neue Ideen zu entwickeln.



Die Themen vom hotelcamp ALPS werden gemeinsam mit den Teilnehmern am ersten Tag der Veranstaltung festgelegt. Hierbei soll gemeinsam herausgefunden werden, mit welchen Fragen sich die Hoteliers im Alpenraum befassen, mit welchen Trends sie täglich konfrontiert sind, welche neuen Entwicklungen Fragen aufwerfen und wo Kollegen voneinander lernen können.

