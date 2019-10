Pressemitteilung BoxID: 771839 (Hotel Pfösl)

Gehaltvolle Auszeit im Winter

Hotel Pfösl bietet Regeneration 360° im Schnee - Innere Balance im Advent, beim Yoga und auf Skiern erleben

Im Hotel Pfösl in Deutschnofen in Südtirol steht seit Sommer 2019 alles im Zeichen der ganzheitlichen Regeneration, die sich auch in der kalten Jahreszeit fortsetzt. Vier verschiedene Workshops zum achtsamen Umgang mit sich selbst, auf Skiern und bei einem Wechselspiel aus besonderen Wintererlebnissen wie Schneeschuhwandern, Rodeln und Yoga im Schnee garantieren, dass die Gäste sich nicht nur im Urlaub wohlfühlen, sondern auch körperlich fitter und mental ausgeglichen in ihren Alltag zurückkehren. Angeleitet von Franz Mühlbauer, stehen vielfältige Übungen und Ausflüge in die umgebende Bergwelt der Dolomiten auf dem Programm. Der CEO und Gründer von SOLEMON, der ursprünglich aus Wiesbaden stammt, war als Mental- und Regenerationstrainer unter anderem für die österreichische Ski-Nationalmannschaft und deutsche Bundesliga-Fußballer tätig. Gemäß dem von ihm entwickelten SOLEMON-Balance-Konzept geht es dabei nie um weiter, höher oder schneller, sondern um positive Impulse, tiefe Entspannung und Kraft tanken auf allen Ebenen. Küchenchef Markus Thurner und sein Team runden die Workshops kulinarisch ab und servieren schmackhafte basische Gerichte für die optimale Regeneration des Stoffwechsels. Die Arrangements umfassen sechs Übernachtungen im Doppelzimmer Natura Latemar inklusive Dreiviertel-Pension, Pfösl Inklusivleistungen und alle unten genannten Aktivitäten. Skipass und Skiausrüstung sind nicht inbegriffen. Der Sechs Tage Dolomiti Superski Skipass kostet 313 Euro pro Person. Reservierungen werden telefonisch unter +39 0471616537 oder per Mail an info@pfoesl.it entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.pfoesl.it.



Advent Retreat: Der stille Weg zu Energie über Einsicht



Abseits von Weihnachtsshopping und Glühwein, finden die Teilnehmer zum Jahresausklang von 15. bis 21. Dezember 2019 bei Yoga, Meditation und sanfter Bewegung in der Natur zur inneren Balance, neuen Kraft und mehr Lebensfreude. Zur Wintersonnenwende werden alte Gewohnheiten abgeschüttelt und der achtsame Umgang mit sich selbst geübt. Wie bei allen Aufenthaltspaketen, unterstützt auch hier die bekömmliche und vitalstoffreiche Pfösl-Küche die ganzheitliche Regeneration. Das Package kostet ab 1.530 Euro pro Person.



­­­­­Olympische Regeneration 360°



Zusammen mit dem österreichischen Skirennläufer und Olympiasieger Günther Mader zeigt Franz Mühlbauer von 12. bis 18. Januar 2020 auf, dass Skilaufen viel mehr bedeutet als sich „müde zu fahren“. Mit dem Mix aus Theorie, Praxis und guten Tipps von den Experten wird bei der olympischen Regeneration Skifahren zu einem gehaltvollen Programm in der Natur, welches nicht nur Spaß macht, sondern auch den persönlich-energetischen Aufbau von jedem unterstützt. Selbst gute Skiläufer fühlen sich noch sicherer und ausgeglichener auf den Skiern. Das Package kostet ab 1.068 Euro pro Person. ­­­­­



Wintererlebnis & Regeneration 360°



Regeneration durch ein freudvolles Wechselspiel aus besonderen Wintererlebnissen lautet die Devise von 9. bis 15. Februar 2020. Die Kraftreserven werden mit Franz Mühlbauer bei den Skifahr-Trockenübungen, beim Schneeschuhwandern, bei Tibetanischem Yoga im Schnee, bei einer Rodelpartie und wertvollen Momenten der persönlichen Achtsamkeit aufgeladen. Das Package kostet ab 1.068 Euro pro Person. ­­­­­



VIP InnerSki & Regeneration 360°



Von 8. bis 14. März 2020 liegt der Fokus des Workshops mit Franz Mühlbauer ganz auf dem Skilaufen und dem Spiel mit dem Gleichgewicht. Vertrauen, Intuition und Persönlichkeitsentfaltung werden dadurch gestärkt und neue Akzente am Ski, im Körper, in der Natur und im Schnee gefördert. Das Package kostet ab 1.690 Euro pro Person. ­­­­­­­­



Nachhaltigkeit, Regionalität und Naturerleben ziehen sich wie ein roter Faden durch das individuell geführte Vier-Sterne-Superior-Haus, insbesondere seit der Wiederöffnung nach dem Umbau im Juni 2017. Ein optisches Highlight ist die Außenfassade, die an den denkmalgeschützten Stadel des früheren Bauernhofs Pfösl angelehnt ist. 18 Natursuiten ergänzen die 44 modernen Zimmer und Suiten. Am Waldrand stehen drei exklusive Chalets. Zur Entspannung lockt das naturaspa mit Infinity-Sole-Pool und acht Saunen darunter die Außensauna das ritual. Ein Natur-Fitness-Programm und eine große Gartenlandschaft mit Whirlpool, Kneipp-Parcours, Pfösl’s Pfad der Vielfalt und Pfösl’s Urkraftoase mit eigenem Kräutergarten runden das Angebot ab. Das Küchenteam überzeugt mit ausgewogenen Menüs, die Qualität, Saisonalität, Regionalität und Spaß am Essen kombinieren. Das Hotel Pfösl ist Mitglied bei den Kooperationen „Vitalpina® Hotels Südtirol“, „Bikehotels“ und „Golf in Südtirol“. ­­

