Chef de Cuisine Hannes Schlegel lädt zum XIV. Gourmetfestival "Leipzig is(s)t fantastisch" im Hotel Fürstenhof, Leipzig

Zum vierzehnten Mal verwandelt sich das Hotel Fürstenhof, Leipzig vom 18. bis 20. August 2017 in eine Gourmetmeile par excellence und holt an drei aufeinander folgenden Tagen prämierte Gourmetköche, Spitzengastronomen und Winzer nach Leipzig. Auch in diesem Jahr erhalten Besucher die attraktive Möglichkeit, sich von den Küchenchefs mit kleinen feinen Köstlichkeiten kulinarisch verwöhnen zu lassen. Als besonderes Highlight hat sich Gastgeber Hannes Schlegel, Chef de Cuisine im hauseigenen Fine Dining Restaurant „Villers“, gleich vier Restaurants, die mit je einem Michelin-Stern prämiert sind, an die Kochstationen in den malerischen Hofgarten des Hotels eingeladen. Aus dem Vorjahr sind wieder mit dabei: Das „Caroussel“ aus Dresden mit Sachsens jüngstem Sternekoch Benjamin Biedlingmaier, das Erfurter Restaurant „Clara“ mit Johannes Wallner sowie das Gourmetrestaurant „Anna Amalia“ mit Marcello Fabbri aus Weimar. Erstmals mit dabei in diesem Jahr: das Gourmetrestaurant Friedrich Franz mit Sternekoch Ronny Siewert aus dem renommierten Grand Hotel Heiligendamm. Weitere Premiumpartner ergänzen die kulinarische Vielfalt mit einer exklusiven Auswahl an Weinen, Austern, Käsespezialitäten und vielen anderen hochwertigen Produkten ab 1,50 €.



Das dreitägige Genussfestival beginnt am Freitag um 18.00 Uhr und lockt mit jazzigen Akustikklängen in den Hofgarten des Hotel Fürstenhof, Leipzig. Auf ihrer Schlemmerreise durch das Hotel erwarten die Gäste zudem weitere Stationen: vor dem Hotel, im Vestibül, in der Lobby, der Pianobar sowie der Vinothek „1770 – mehr als Wein“ dürfen sich die Besucher auf eine Bandbreite teilnehmender Gastronomen freuen, die ihre kulinarischen Köstlichkeiten und Produkte zum Probieren und Genießen präsentieren. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder Spitzenrestaurants aus der direkten Umgebung von Leipzig: das Restaurant „Stelzenhaus“ ist bereits seit dem ersten Gourmetfestival dabei und die Markkleeberger „Weinbeißerei“ sicherte sich noch im Vorjahr eines der begehrten Kochzelte. Das kulinarische Angebot reicht von saftigen Steaks des in Leipzig niedergelassenen Schweizer Rindfleisch-Veredlers „LUMA Delikatessen“, edlem Champagner von „Piper-Heidsieck“ über Spitzensekte und Qualitätsweine von „Schloss Proschwitz“ und „Weingut Baron Philippe de Rothschild“ bis hin zu veredelten Käsesorten und fruchtigen Chutneys vom Traditionskäsehaus „Tölzer Kasladen“. Gäste dürfen sich außerdem auf die zartschmelzenden und fair gehandelten Schokoladenkreationen von „Original Beans“ freuen. Von Herzhaft bis Süß - für jeden Gaumen ist etwas dabei.



„Das Gourmetfestival mit seinem einmaligen Flair ist mein persönliches Highlight des Jahres – quasi ein Treffen mit Freunden, mit denen ich gerne koche und „Gemeinsam abhänge“. Es hat für mich aber auch einen enormen weiterbildenden Stellenwert, denn der Austausch und die Gespräche mit den Gastköchen sind für mich und mein Team inspirierend. Wir erleben andere Zubereitungsweisen und -techniken. Für unsere Gäste ist es zudem eine einmalige Gelegenheit das Hotel Fürstenhof und die gehobene Gastronomie, aber auch junge Ideen und Trends der Kochkunst, kennenzulernen und in lockerer und relaxter Atmosphäre einfach nur zu genießen.“ freut sich Hannes Schlegel, Chef de Cuisine im Hotel Fürstenhof, Leipzig. Und General Jörg Müller fügt noch hinzu: „In den vergangenen Jahren hat sich das Gourmetfestival „Leipzig is(s)t fantastisch“ als feste Größe auf dem Leipziger Eventkalender etabliert und ich freue mich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Besucher aus Leipzig und Umgebung.“



Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei und bezahlt werden lediglich die kulinarischen Köstlichkeiten mit einer festivaleigenen Währung, dem „Gourmet“. Dabei entspricht ein "Gourmet" jeweils 1,50 €. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit loungiger Live-Musik von „Andreas Gischke & Friends“ sowie einer bunten Kinderspielecke für die kleinen Gäste im historischen Serpentinsaal runden das Feinschmecker-Wochenende im Hotel Fürstenhof, Leipzig ab.



Veranstaltungstermine:

Freitag, 18. August 2017 – 18:00 bis 22:00 Uhr

Samstag, 19. August 2017 – 16:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 20. August 2017 – 12:00 bis 18:00 Uhr



Weitere Informationen: www.gourmetfestival-leipzig.de



Das Gourmetfestival „Leipzig is(s)t fantastisch“ im Social Web



Auch in diesem Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, dem Gourmetfestival in den sozialen Netzwerken in Bildern und Eindrücken zu folgen. Unter dem Hashtag #gourmetfestivalleipzig laufen in einem Live-Stream alle Beiträge aus Facebook, Twitter und Instagram auf einer Seite zusammen. Diese „Social Media Event Wall“ wird zum Gourmetfestival für alle Besucher sichtbar projiziert und lädt diese ein, ihre Eindrücke und Erlebnisse mit allen zu teilen. Die Besucher können dadurch aktiv partizipieren, sich so mit den anderen Gästen austauschen, bestenfalls sogar ins Gespräch kommen. Aber auch wer nicht selbst vor Ort sein kann, hat so die Möglichkeit, das Gourmetfestival "live" in Bildern und Eindrücken aus der Ferne zu verfolgen.



Die Social Media Wall finden Sie unter folgendem Link:

www.spgsocialupdate.com/de/hotel-fuerstenhof-gourmetfestival



