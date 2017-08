Alles Erholung in Kellenhusen - im neuen Hotel ERHOLUNG

Mitten in der Natur, zwischen Wald und Meer, begrüßt das neu erweiterte Hotel ERHOLUNG seine Gäste. Ein lichtdurchflutetes Ambiente, helle Hölzer und frische Blautöne spiegeln die waldreiche Umgebung des Ostseeheilbades Kellenhusen in den einzelnen Hotelbereichen wider. Insgesamt 35 Zimmer begrüßen die Gäste im neuen Look. Produkte aus Wald und Meer inspirieren den Gaumen, während Saunen und Anwendungen mit Wald- und Wildkräutern im neuen naturbelassenen Spa-Bereich zur Erholung einladen. Gastgeber der vierten Generation, Markus Schnoor, bietet anlässlich der Neuausrichtung ein spezielles Angebot: Das viertägige Paket „Ostseeherbst“ ist ab 260 Euro pro Person in Doppelzimmer mit vielen Leistungen buchbar. Die Übernachtungspreise beginnen bei 96 Euro pro Zimmer und Nacht. Informationen und Buchungen über die neue Website: www.hotel-erholung.de oder telefonisch unter 04364 47096-0.



Einst ein kleines Fischerdorf, heute eine touristische Perle an der Ostseeküste: Kellenhusen liegt an der nördlichen Lübecker Bucht zwischen Grömitz und Fehmarn in Ostholstein in einer der sonnenreichsten Feriengebiete Schleswig-Holsteins. Hier mitten in dieser waldreichen Natur begrüßt das einstige Pensionat Erholung nun als komplett renoviertes Hotel seine Gäste. Das neue Design und die Speisekarte spiegeln die einzigartige Umgebung zwischen Wald und Meer gekonnt wider. Die Tradition des familiengeführten Hotels, seit 1903 im Familienbetrieb, ist durch historische großformatige Schwarzweiß-Fotografien stets im Blick.



„Meer, Natur, Zeit sind Themen, die die heutigen Reisenden schätzen, um vom stressigen Alltag abzuschalten“, so Markus Schnoor, Gastgeber des Hotels Erholung. „Die Lage unseres Hotels ist prädestiniert dafür. Kellenhusen zeichnet sich insbesondere durch seine wunderschöne Lage zwischen Wald und Meer aus. Und mit der Neuausrichtung unseres Hauses gehen wir jetzt auf die Bedürfnisse der Erholungssuchenden noch besser ein. Unsere Gäste werden vom neuen Design und unseren wald- und meerreichen Themen begeistert sein“.



Meerpause im Strandhaus gefällig?



Insgesamt 35 Zimmer, darunter Einzel- und Doppelzimmer sowie Suiten stehen verteilt im Stamm-, Giebel- und Strandhaus, die alle miteinander verbunden sind, zur Verfügung. Die großzügigen Doppel- und Familienzimmer, teilweise mit Balkon, bieten viel Platz für Ruhesuchende in entspannenden Blau- und Brauntönen. Im Strandhaus, das auch mit einem neuen Spa-Bereich angebaut wurde, ist das Ambiente der weiten Ostsee auf bis zu 42 Quadratmeter großen Suiten für Einzelreisende, Paare oder Familien einfach bezaubernd. Allergikerfreundliche Zimmer sowie ausgewählte Zimmer für Hundebesitzer werden ebenfalls angeboten. Drei Ferienwohnungen für bis zu vier Personen mitten im Garten komplettieren das Angebot. Die Nähe zum Meer ist in allen Bereichen des Hauses spürbar, unter anderem durch die verwendeten Materialien, aber auch durch große Landschafts-Fotografien, Bildbände und maritime Dekoelemente.



Der neue Spa-Bereich - inspiriert vom Wald



Der Kellenhusener Wald ist das „grüne Tor“ der ostholsteinischen Gemeinde Schleswig-Holsteins. Jeder Gast, der hierher kommt, muss durch den kilometerlangen wunderschönen Mischwald. So ist es nicht verwunderlich, dass das Hotel Erholung den Wald zur Inspiration für den neuen Spa-Bereich ausgesucht hat. „Die Inneneinrichtung ist aus roh belassenem Holz, Naturstein und natürlichen Stoffen. Wir bieten Wellnessrituale an, die mit regionalen Produkten wie Wildkräuter-Essenzen oder Honig, durchgeführt werden“, so Markus Schnoor weiter. Der 49-jährige Hotelier ist überzeugt, dass die Waldkräutersauna (60° C) oder die Finnische Strandsauna (90° C) im neuen erholungSPA auf 160 Quadratmetern Fläche ein beliebter Rückzugsort seiner Gäste wird. Auch im Dampfbad, im stillen Waldruheraum, der Strandlounge und auf der Terrasse bleibt der Alltag vor der Tür.



Anlässlich der Neueröffnung hat das Hotel Erholung das Paket „Ostseeherbst“ kreiert. Die Gäste erleben bei ausgedehntem Wald- und Strandwandern, sowie entspannten Fahrradtouren die einzigartige Waldfärbung im Kellenhusener Forst – eine Naturbegegnung der besonderen Art. Im Preis ab 260 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZ 320 Euro) sind vier Übernachtungen mit Erholungsfrühstück vom Buffet, ein 3-Gänge Wahlmenü am Abend sowie ein Leihfahrrad mit Fahrradkarte enthalten. Auch das Wellness-Paket mit Nutzung des Spa-Bereiches mit Waldkräutersauna, Strandsauna, Dampfbad, Ruhebereichen, Bademantel und Saunatüchern für den Aufenthalt ist inklusive.



Weitere Informationen und Buchungen sind unter der neuen Website www.hotel-erholung.de abrufbar oder telefonisch unter 04364 47096-0 möglich.

