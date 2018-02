Abschlag auf Mallorca

Mallorca ist ein Paradies für Golfer – und im Hotel Bonsol in Illetas südwestlich von Palma sind sie besonders gut aufgehoben. Denn auf gleich drei 18-Loch-Plätzen in der Umgebung können Rasensportler ihr Handicap verbessern: auf den Anlagen Santa Ponsa, Andratx und dem nur zwei Kilometer entfernten Grün von Bendinat. Bei Letzterem erhalten Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hauses sogar eine Greenfee-Ermäßigung von 20 Prozent. Nach dem Golfen entspannen sie im hoteleigenen Beauty- und Wellness-Center, etwa bei einer Ayurveda-Massage oder einem Thalasso-Bad. 1 Nacht im DZ inkl. HP kostet ab 105 €/Pers. www.hotelbonsol.es



Real Golf de Bendinat: Putten mit Weitblick



Nordwestlich vom Hotel Bonsol liegt der Platz Real Golf de Bendinat. Aktive absolvieren den Parcours mit Blick auf Schloss Bendinat, die Bucht von Mallorcas Hauptstadt Palma und bei gutem Wetter sogar die Insel Cabrera. Für alle, die ihre Fertigkeiten perfektionieren möchten, stehen zum Beispiel ein Putting Green und eine Chipping Area zur Verfügung. Voraussetzung ist ein Handicap von -36, die Greenfee kostet ab 92 €/Pers. www.realgolfbendinat.com



Golf Santa Ponsa I: Am Ball bleiben wie die Profis



Wer den Spuren von Weltklasse-Golfern wie etwa Bernhard Langer folgen möchte, ist auf dem Platz Santa Ponsa I richtig (rund 14 Kilometer vom Hotel Bonsol entfernt). Auch die spanischen und schwedischen Könige bewiesen dort schon ihr Können. Zwischen Pitchen und Putten schauen Spieler zum Puig de Galatzó – mit 1.027 Metern einer der Hauptgipfel der Serra de Tramuntana im Westen der Insel. Ein offizielles Handicap ist Voraussetzung, die Greenfee ab 93 €/Pers. erhältlich. www.golf-santaponsa.com



Golf de Andratx: 609-Meter-Challenge



Den Club in der Bucht von Camp de Mar erreichen Gäste des Hotel Bonsol nach 20 Kilometern. Die Greens und Fairways sind eingebettet zwischen Olivenhainen, Mandelbäumen und den für Mallorca typischen Trockensteinmauern. Eine besondere Herausforderung stellt Loch 6 dar: Mit 609 Metern gehört es zu einem der längsten Europas. Die benötigte Stammvorgabe für Frauen liegt bei -36, für Männer bei -28. Die Greenfee beträgt ab 80 €/Pers. www.golfdeandratx.com

Hotel Bonsol

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Bonsol in Illetas auf Mallorca liegt nur acht Kilometer vom Zentrum Palmas entfernt. Das familiengeführte Hotel ist eines der wenigen auf den Balearen mit eigenem Badestrand. Drei Swimmingpools, 143 Zimmer, Suiten und Beach Villen, zwei Restaurants, ein Tennisplatz, eine Squash-Anlage, eine Minigolf-Anlage, Spielplätze und ein Beauty- und Wellness-Center sind in einen 8.000 Quadratmeter großen subtropischen Garten gebettet.





