Lyric C2 mit smarten Funktionen - Neue Sicherheitskamera von Honeywell

Honeywell erweitert sein Portfolio der Sicherheitskameras: Die neue Lyric C2 Kamera zeichnet bei ungewöhnlichen Bewegungen oder Geräuschen Videos der Umgebung auf und warnt den Nutzer zeitgleich via Smartphone. Dabei erweitert die Lyric C2 das Leistungsspektrum der Lyric C1 Sicherheitskamera, sodass für unterschiedliche Anforderungen und Budgets immer eine passende Lösung zur Verfügung steht. Über die Lyric App lassen sich beide Kameras unkompliziert auch zusammen mit dem programmierbaren Thermostat für Etagenheizungen T6 und dem Wasser- und Frostmelder W1 bedienen und erfüllen so innerhalb der Honeywell Lyric Produktfamilie den Kundenwunsch nach integrierbarem Schutz für das Eigenheim. Das Portfolio bietet Installateuren die Möglichkeit, Kunden noch umfassender zu beraten und daraus im Bereich Sicherheit und Smart Home zusätzliches Geschäft zu generieren.



Sicherer und unkomplizierter Schutz für die eigenen vier Wände



Ein mulmiges Gefühl im Urlaub oder Sorgen um das Zuhause, wenn man auch nur für ein paar Tage verreist, gehören mit der Lyric C2 der Vergangenheit an: Die Sicherheitskamera erkennt ungewöhnliche Ereignisse, zeichnet diese auf und sendet zugleich eine Nachricht an das Smartphone, sodass Bewohner auch aus der Ferne schnell reagieren können. Per Livestream kann zu jeder Zeit und von überall aus ein Blick in die eigenen vier Wände geworfen werden. Die Aufzeichnungen werden für 24 Stunden in der Cloud gespeichert und können dort abgerufen werden. Durch eine 256-bit Verschlüsselung bleiben die Videos privat und sind zuverlässig geschützt. Als Backup werden sie bei unterbrochener WLAN-Verbindung auf einer mitgelieferten 8 GB microSD-Karte gesichert. Dank Funktechnologie entfällt eine aufwändige Verkabelung und die Lyric C2 kann schnell installiert und frei im Raum platziert werden. Ob Wand- oder Deckenmontage oder Platzierung per Standfuß: Die kleine Kamera passt an jeden Ort und fügt sich unauffällig in das Gesamtbild des Raumes ein.



Besonders smart: intelligente Geräuscherkennung und Geo-Fencing



Wie bereits die Lyric C1 Kamera kann die Lyric C2 Töne von kompatiblen Kohlenmonoxidmeldern erkennen und eine Rauchentwicklung sofort melden, sodass die Nutzer umgehend darauf reagieren können. Die neue Lyric C2 erfasst nun auch die Geräusche weinender Babys und sendet Benachrichtigungen an den Nutzer. Besonders praktisch: Durch die Gegensprechfunktion der Kamera kann mit Tieren oder Personen in Kameranähe kommuniziert werden: Weinende Babys können so kurzfristig beruhigt und freche Haustiere zurechtgewiesen werden.



Mit der ortsabhängigen Fernsteuerung – Geo-Fencing genannt – erkennt die Kamera zudem den Aufenthaltsort des Nutzers über dessen Smartphone und bietet synchrone Einstellungen: Beim Verlassen des Hauses kann die Kamera automatisch scharf geschaltet werden, beim Heimkommen deaktiviert sie sich.



Hochwertige Technik für mehr Details



Noch schärfere Sicht, noch mehr Details erkennen: Die Lyric C2 Kamera garantiert durch die 1080p HD-Auflösung und den sechsfachen Zoom eine klare Erfassung der Umgebung. Dank des Ultraweitwinkels von 145 Grad lassen sich ganze Räume überwachen. Vier einstellbare Erkennungszonen schützen besonders anfällige Bereiche wie Fenster oder Türen und vermeiden zugleich Fehlalarme durch beispielsweise rotierende Ventilatoren. Auch im Dunkeln sorgt die Kamera für besten Schutz: Die 10 Meter Nachtsicht-Funktion ermöglicht ein sicheres Gefühl rund um die Uhr.



Smartes Gesamtpaket



Die Steuerung von Lyric C2 wie auch C1 erfolgt über die Lyric App von Honeywell. Die intuitiv bedienbare App macht die Installation der Kameras besonders leicht und ermöglicht die Verbindung mit mehreren Smartphones – sodass jedes Familienmitglied im Notfall informiert und gewarnt ist. Auch der Wasser- und Frostmelder W1 und der smarte Raumthermostat T6 lassen sich über die Lyric App steuern. Die Lyric C2 Kamera ist zudem unter anderem mit der Smart Home Plattform Amazon Alexa kompatibel und kann so mit weiteren Hausfunktionen verknüpft werden. „Die Erweiterung der Lyric-Familie ermöglicht es Installateuren, ihr Geschäftsfeld zu vergrößern und ihren Kunden eine gesamtheitliche Smart Home Lösung zu bieten. Die verschiedenen Produkte sind mit einer App intuitiv und gemeinsam steuerbar. Je nach Kundenwunsch können aber auch nur einzelne Produkte genutzt werden – so findet sich immer eine individuell angepasste Lösung“, erläutert Volker Galonske, Marketingleiter bei Honeywell.



Weitere Informationen zu Honeywell Haustechnik finden Sie im Internet unter www.honeywell-haustechnik.de, www.peha.de oder unter www.friedland.eu.

Honeywell GmbH Haustechnik

Honeywell Home and Building Technologies (HBT) ist, als Teil von Honeywell, ein globales Unternehmen und beschäftigt über 44.000 Mitarbeitern weltweit. HBT ist ein führender Hersteller im Bereich "Internet der Dinge" (IoT) und entwickelt Produkte, Softwarelösungen und Technologien, die in über 150 Millionen Haushalten und 10 Millionen Gebäuden weltweit eingesetzt werden. Wir helfen Menschen, zu Hause vernetzt zu bleiben und unterstützen sie mit Produkten für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Gewerbliche Immobilienbesitzer verwenden unsere Produkte, um ihre Gebäude sicher, energieeffizient, nachhaltig und produktiv zu betreiben. Unsere intelligente Zählertechnik hilft Energieversorgern, ihre Kunden effizienter zu bedienen.



Honeywell (www.honeywell.com) ist ein diversifizierter Fortune-100 Software- und Industrie-Konzern, der weltweit branchenspezifische Lösungen liefert; unter anderem Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Luftfahrt- und Automobilindustrie, Gebäudesteuerungstechnologien (privat und kommerziell) und hochleistungsfähige Materialien. Honeywell Technologien können Flugzeuge, Autos, Gebäude, Produktionsstätten, Lieferketten und Arbeitnehmer vernetzen und helfen dabei, die Welt intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.honeywell.com/newsroom.



