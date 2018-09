Preisinformation Honda Super Cub C125

26.09.18

Hondas Super Cub, das meistverkaufte Motorfahrzeug der Welt, überzeugt mit freundlicher Motorcharakteristik, einfachem Handling und zeitlosem Design. Mit dem Export nach Europa schlägt die Super Cub C125 ein weiteres Kapitel in der Geschichte des seit über sechs Jahrzehnten erfolgreich verkauften Fahrzeugs von Honda auf, das bisher in über 160 Länder weltweit vertrieben wurde.



Der Verkaufsstart erfolgt in Deutschland noch in diesem Jahr zum Preis von 3.690,- € inkl. 19% MwSt. und Nebenkosten. Die Super Cub C125 wird in zwei Farben erhältlich sein.



Farben:

Pearl Niltava Blue

Pearl Nebula Red

(lifePR) (