Mit Honda Deutschland als VIP zu Gast bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft

Das Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) rückt näher. Um den Saisonabschluss 2018 gebührend zu feiern, bietet Honda Deutschland ein VIP-Paket der Extraklasse für den Event am Hockenheimring an.



Das Abschlussrennen der IDM findet auch in diesem Jahr wieder am Hockenheimring statt, und die Piloten und Teams aller Klassen werden noch einmal alles aus sich rausholen, um die Saison erfolgreich abzuschließen. Honda Deutschland wird beim Finale am Hockenheimring vom 28.09.–30.09.2018 mit einer eigenen Hospitality vor Ort sein und wie auch im Jahr zuvor ein VIP-Paket der Extraklasse bereithalten. Schnell sein lohnt sich, denn die heiß begehrten VIP-Tickets sind limitiert.



Der Preis für ein VIP-Ticket beträgt pro Person lediglich 59,- Euro und beinhaltet folgende Highlights:





Eintritt zum jeweiligen IDM Rennen inkl. Tribünenplatz und Fahrerlager (28.09.– 30.09.2018)

Eintritt zur Honda Hospitality (Honda-Truck) (29.09.–30.09.2018)

Verpflegung am Samstag und Sonntag

Autogrammstunde mit dem Fahrer des Holzhauer Racing Promotion Teams

Verlosung toller Preise





Die Tickets und weitere Informationen zum Event gibt es unter folgendem Link:



http://www.honda-IDM.de



Neben spektakulärem Rennsport auf zwei Rädern erwartet die Besucher auch eine breite Auswahl der aktuellen Honda Motorrad Modellpalette, die für Probefahrten bereitstehen wird.



Das Holzhauer Racing Promotion Team



Wenn es um die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft geht, darf natürlich unser Holzhauer Racing Promotion Team nicht fehlen. Die Mannschaft von Honda Vertragspartner Jens Holzhauer aus Wittenberge gehört zu den Top-Teams der deutschen Rennszene. Drei Superbike-Titel (2007, 2008, 2010) wurden bisher eingefahren. Das Holzhauer Team tritt mit offizieller Unterstützung von Honda Deutschland und der CBR1000RR Fireblade SP-2 an. Bereits im ersten Rennen der Saison 2018 konnte der Tscheche Jan Halbich mit der Fireblade SP-2 einen Podiumsplatz einfahren.



Honda Team Moto Bauer



Die Familie Bauer führt seit vielen Jahren erfolgreich ein Honda Motorradgeschäft. Kein Wunder also, dass auch beim Thema Rennsport die Wahl auf die Marke mit der roten Schwinge fiel. Die Familie ist ein eingespieltes Team. Felix Bauer, der Sohn des ehemaligen Deutschen Meisters Gerhard Bauer, pilotiert aktuell eine CBR1000RR Fireblade SP-2 in der Superbike-1000-Klasse. Vater Gerhard kümmert sich um den technischen Service und fungiert nebenbei noch als Coach. Mutter und Tochter sind verantwortlich für Marketing und PR. Seit 2007 ist Felix im Motorsport aktiv. In der 1000-ccm-Superbike Klasse steht er seit 2015 in der Startaufstellung.



Aktueller Rennkalender der IDM Superbike 1000:



27. - 29.07.2018 Schleiz

24. - 26.08.2018 Lausitzring

07. - 09.09.2018 Assen/NL

28. - 30.09.2017 Hockenheimring (Honda VIP-Tickets verfügbar)

Honda Deutschland









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren