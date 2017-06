Honda beim ADAC Sachsenring Classic 2017

Für Freunde historischer Bikes und Motorsport kann das Ziel vom 16. bis 18. Juni nur Sachsenring heißen, denn dort wartet der traditionsreiche ADAC Sachsenring Classic.



Zum 90-Jährigen Bestehen des Sachenrings findet in diesem Jahr wieder die Sachsenring Classic Veranstaltung statt und Honda Deutschland wird mit einer eigenen Box (Box Nr.13) im Fahrerlager vertreten sein. Neben der Ausstellung aktueller Modelle wie der CB1100 RS und CB1100 EX mit luftgekühltem Vierzylinder Motor oder der coolen CMX500 Rebel im Bobber-Style trifft man auch auf klassische Honda Modelle aus den 80er Jahren. Zudem wird ein Testfuhrpark mit den neuesten Honda Modellen für Probefahrten bereitstehen.



Zahlreiche Rennlegenden, wie bspw. Freddie Spencer, werden auch in diesem Jahr wieder den Weg zum Sachsenring finden und mit den Fans an der Kultstrecke feiern. Freddie Spencer wurde mit Honda dreimal Weltmeister und errang 27 Siege in 72 Grand Prix Starts.



Informationen und Tickets unter:

http://www.sachsenring-classic.de

