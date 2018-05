Honda Deutschland gibt Preis für die Monkey bekannt

Die Monkey kennt eigentlich jeder; Hondas Minibike ist schließlich seit den siebziger Jahren eine Ikone auf Rädern. In diesem Jahr kehrt das charmante Minibike wieder in die Honda Motorrad Verkaufsräume zurück. Wie in früheren Zeiten zieren den 5,6 Liter-Tank dreidimensionale Honda-Flügel-Logos. Hochgesetzte Schutzbleche, Auspuff-Hitzeschild und runde Spiegelgehäuse sind wie einst ansehnlich verchromt. Das Gesamtkonzept der neuen Monkey 125 ist – wie jedes einzelne Detail – eine Hommage an die einzigartige, wunderbare Monkey-Historie.



Der Verkaufsstart erfolgt in Deutschland ab Ende Juni 2018 zum Preis von 4.090,- € inkl. 19% MwSt. und Nebenkosten. Die Monkey wird in drei Farben erhältlich sein.



Farben:

Banana Yellow/Ross White

Pearl Nebula Red/Ross White

Pearl Shining Black/Ross White

