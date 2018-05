Erfolgreiches Auftaktrennen für das Holzhauer Racing Promotion Team in die IDM Saison 2018

Mit einem Podiumsplatz im ersten Rennen, gefolgt von einem sechsten Platz im zweiten Lauf der Superbike 1000 Klasse, fuhr Jan Halbich #63 in Oschersleben ordentlich Punkte ein und legt somit bereits frühzeitig eine solide Basis für die diesjährige IDM Saison.



Das Wochenende begann für das Holzhauer Racing Promotion (HRP) Team sehr vielversprechend. Mit neuer Elektronik aus dem Hause „HRC“ und Modifizierungen am Chassis kann die Fireblade SP-2 nun endlich ihre Stärken ausspielen. Bereits im Freien Training zeichnete sich eine gute Renn-Pace ab und Halbich konnte sich sukzessive steigern. Letztendlich fuhr er am Samstag im Qualifying mit nur 0,3 Sekunden Rückstand in die erste Startreihe und stellte die Fireblade SP-2 auf den dritten Startplatz.



Halbich reiste nicht in bester körperlicher Verfassung an. Ihn plagt noch immer eine schwere Fußverletzung, die er sich beim Testen in Valencia zugezogen hatte. Im ersten Rennen erwischte Halbich einen guten Start, er konnte seine Platzierung (P3) aus dem Qualifying halten und lieferte konstante Rundenzeiten ab. Den Vorsprung zur Verfolgergruppe baute er Stück für Stück aus und hielt sich somit aus kräftezehrenden Zweikämpfen raus. In den letzten Runden machte ihm dann doch noch seine Verletzung zu schaffen, was dazu führte, dass er das hohe Renntempo nicht mehr ganz halten und dadurch die Verfolger wieder aufschließen konnten. In der letzten Kurve wurde es dann noch mal richtig eng und es kam zum Zweikampf, doch Halbich holte alles aus sich und der Fireblade raus und fuhr als Dritter über den Zielstrich.



Das zweite Rennen erwies sich als deutlich schwieriger. Bereits der Start verlief nicht nach Plan und Halbich fiel auf P4 zurück. Im letzten Drittel verließen ihn dann seine Kräfte, was einen Angriff auf die Führungsgruppe unmöglich machte. Schlussendlich musste er sich mit einem guten sechsten Platz zufriedengeben. Aktuell steht das HRP Team mit Jan Halbich somit auf dem vierten Rang der Gesamttabelle.



Durchgängig sonniges Wetter an allen Tagen garantierte zudem ein hohes Zuschaueraufkommen beim diesjährigen Auftaktrennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Die spannenden Rennen in allen Klassen sorgten für beste Stimmung und jede Menge strahlende Gesichter.



Rennsport erster Klasse gibt es wieder vom 7. – 10. Juni, ebenfalls in Oschersleben. Dort findet im Rahmen der Endurance World Championship die zweite Runde der IDM statt. Die Rennen werden am Samstag ausgetragen, jedoch wird zu dem Termin nur die Superbike 1000 Klasse vor Ort sein. Alle anderen Klassen können dann wieder beim dritten Rennen Anfang Juli in Zolder (Belgien) bestaunt werden.



Jens Holzhauer (Teamchef HRP)



Ich bin happy! Wenn wir unsere Rundenzeiten mit denen aus dem Vorjahr vergleichen sind wir deutlich schneller geworden und durch die neue HRC-Kit Elektronik haben wir die Performance der Fireblade SP-2 auf ein neues Level gehoben. Über den Winter haben wir uns tiefgreifend mit dieser Elektronik befasst, aber auch auf den Fahrwerksbauteilen wie Chassis, Federung etc. lag der Fokus. In diesem Bereich werden wir noch einige Dinge bei den nächsten Tests ausprobieren, was uns sicherlich noch ein Stückchen schneller machen wird. Jan war aufgrund seines Trainingsunfalls an diesem Wochenende leider nicht im vollen Besitz seiner Kräfte und hat es dennoch bis aufs Podium geschafft. Sobald er wieder voll und ganz genesen ist wird er auch bis in die letzte Runde sein volles Potential ausschöpfen können. Zum Schluss möchte ich mich noch bei all meinen Partner für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken!

