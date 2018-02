Civic Type R geht auf Rekordfahrt

Honda Civic Type R soll neue Rundenrekorde aufstellen

Fahrten unter anderem in Silverstone, Spa-Francorchamps und Estoril

Ehemaliger Formel-1-Weltmeister Jenson Button unter den Piloten





Neue Rundenbestzeiten auf den legendärsten Rennstrecken Europas: Mit diesem Ziel plant Honda die Leistungsfähigkeit seines preisgekrönten Civic Type R erneut zu untermauern. Durchgeführt werden die Rekordfahrten von einem Team erfahrener Rennsport-Stars wie dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister und derzeitigen NSX Super GT-Piloten Jenson Button (Großbritannien), den WTCR-Piloten Tiago Monteiro (Portugal) und Esteban Guerrieri (Argentinien) sowie dem NSX Super-GT-Fahrer Bertrand Baguette.



Die Vorgängergeneration des neuen Civic Type R stellte im Jahr 2016 bereits neue Bestzeiten in Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Estoril sowie auf dem Hungaroring auf. Ziel für die Neuauflage 2018 ist es, die in Silverstone, Spa-Francorchamps und Estoril erzielten Zeiten zu unterbieten, wobei weitere Rennstrecken noch bekanntgegeben werden.



Kompaktsportler für Straße und Rennstrecke

Der neue Honda Civic Type R führt das Erbe der Honda Kompaktsportler fort. Das Fahrzeug war Teil des Entwicklungsprogramms der zehnten Civic Generation – dem umfassendsten in der Unternehmensgeschichte – und wurde konzipiert, um sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke ein unvergessliches Fahrerlebnis zu bieten. Der Civic Type R verfügt über eine leichte, hochsteife Karosseriestruktur, einen niedrigen Schwerpunkt sowie eine hochentwickelte Doppelachsen-Vorderrad-aufhängung, die störende Krafteinflüsse in der Lenkung reduziert und das Kurvenverhalten im Grenzbereich optimiert.



Angetrieben von einem 2.0 VTEC-TURBO-Benzinmotor, bringt es der Civic Type R auf eine Spitzenleistung von 320 PS bei 6.500 min-1, wobei das maximale Drehmoment bei 400 Newtonmeter liegt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beläuft sich auf 272 km/h.



Im April 2017 stellte ein Entwicklungsmodell des Civic Type R mit einer Rundenzeit von 7 Minuten und 43,8 Sekunden einen neuen Streckenrekord auf der Nordschleife des Nürburgrings auf.



Weitere Details zu den geplanten Rekordfahrten wird Honda auf dem Genfer Automobilsalon 2018 vorstellen.



Kraftstoffverbrauch Civic Type R in l/100 km: innerorts 9,8; außerorts 6,5; kombiniert 7,7. CO2-Emission in g/km: 176. (Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG und 93/116/EC.) Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der „Deutschen Automobil Treuhand GmbH“ unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

