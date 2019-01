Das Hamburger Ding erwacht zum Leben: Astra & Edel-Optic sind eingezogen!

17.01.19

Das Hamburger Ding am Nobistor erwacht Schritt für Schritt zum Leben. Mit einem neuen Coworking- Konzept und sportlichen Highlights bringt Projektentwickler und Betreiber Home United Bewegung ans Westende der Reeperbahn.



Die Eröffnung der Astra St. Pauli Brauerei Ende November war der Startschuss in eine neue Ära für das Westende der Reeperbahn. Das Hamburger Ding ist zum Leben erwacht: Mit einer Mischung aus Wohnzimmer und Brauküche zieht die Astra Brauerei Besucher aus Hamburg und der ganzen Welt in Hamburgs Kulturviertel.



Während im Erdgeschoss des von Grund auf sanierten Gebäudes am Nobistor nun Hopfen und Malz durch die Kessel fließen, laufen in den darüber liegenden fünf Etagen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Neben Astra dürfen wir seit Jahresbeginn nun auch eine weitere Hamburger Größe mit an Bord begrüßen.



Der Multichannel-Optiker Edel-Optics hat im 2. Obergeschoss seine Büroflächen im Hamburger Ding bezogen. In diesem Jahr feiert der Online Optiker sein zehnjähriges Firmenjubiläum und lässt zeitgleich zum Einzug in die neuen Räumlichkeiten auf dem Kiez die Korken knallen.



Das Hamburger Ding wird kein klassisches Bürogebäude: Projektentwickler und Betreiber Home United verwirklicht hier einen Coworking Space, dessen Konzept und Design dem Standort im lebendigsten Quartier der Stadt in jeder Hinsicht gerecht werden. Home United geht es dabei vor allem um den sportlichen Spirit und den Community-Gedanken, der nicht nur auf jeder der fünf Etagen im Hamburger Ding eine Rolle spielen wird, sondern bei jedem Projekt des Entwicklers im Mittelpunkt steht.



Coworker und Besucher treffen sich in unterschiedlich gestalteten Loungebereichen, die jeweils auf ihre Art die Home United Philosophie im Design aufgreifen. Arbeiten und Spaß haben sind hier keine Gegensätze und auch der Montagmorgen bekommt

Farbe im Hamburger Ding: Mit einem Mix aus inspirierenden Arbeitsumgebungen und Raum zum Netzwerken und Auspowern bietet Home United Membern und Coworkern die Möglichkeit, ihren persönlichen Arbeitsalltag neu zu definieren.



Da ist Bewegung drin

Der sportliche Aspekt zieht sich durch das gesamte Konzept des Hamburger Dings. Besonders deutlich wird dies in der WORKout-Zone im 3. Obergeschoss. Für Schrittzähler und Fitness-Apps beginnt hier eine neue Zeitrechnung: Die Arbeitsplätze sind mit Laufbändern und Ergometern ausgestattet. Wer noch mehr will, sagt dem Stillstand in der Adrenalin-Lounge den Kampf an. Hier ist alles in Bewegung: Auch die Flächen lassen sich umgestalten, offene Lounges verwandeln sich in geschützte Separees, ganz nach Bedarf der Member und Coworker.



Die offizielle Eröffnung des Hamburger Dings mit rund 300 Arbeitsplätzen auf einer Brutto-Grundfläche von gesamt 6.500 Quadratmetern ist für das Frühjahr 2019 geplant.





(lifePR) (