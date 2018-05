Öko-Test: Ein "sehr gut" für HOMANN "Feiner Pellkartoffelsalat"

„Rundum empfehlen“ kann die Öko-Test-Redaktion den HOMANN Kartoffelsalat![1] Dies ergab ein aktueller Vergleich unterschiedlichster Fertigprodukte in der Juni-Ausgabe des Magazins. Mit seinem „Feiner Pellkartoffelsalat mit Gurke und Ei“ überzeugte HOMANN als einziger Markenhersteller die Tester und erhielt die Bestnote in der Kategorie Kartoffelsalate. Der Grund dafür: HOMANN arbeitet mit qualitativ hochwertigen Zutaten und hat alle Schadstoff- sowie mikrobiologischen Tests einwandfrei bestanden. Die sehr guten Testergebnisse bestätigen auch die Verbraucher: „Feiner Pellkartoffelsalat“ von HOMANN ist Deutschlands beliebtester Kartoffelsalat und Nummer 1 im Markt.[2]



Das redaktionelle Fazit dürfte auch Sommerliebhaber und Barbecue-Fans besonders hellhörig machen – schließlich schätzen die Deutschen ihren Kartoffelsalat als eine der beliebtesten Grillbeilagen[3]. Da kommt die heiße Jahreszeit gerade richtig. Und mit ihr ein Testergebnis, das sich sehen lassen kann! HOMANN Feiner Pellkartoffelsalat mit Gurke und Ei ist in den Genussgrößen 200 g, 400 g, 800 g und 1.000 g erhältlich. Die UVP für eine 400-Gramm-Packlung liegt bei 1,89 EUR.

HOMANN Feinkost GmbH

Die HOMANN Feinkost GmbH ist Marktführer im Bereich Feinkostsalate[4] sowie führender Hersteller von Fischfeinkost, Dressings und Saucen und erwirtschaftet mit etwa 2.800 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 630 Millionen Euro. Mit knapp 90-prozentiger Bekanntheit ist HOMANN die stärkste Marke im Feinkostsegment.[5] Der Spitzenreiter führt einige Topseller in seinem Portfolio, darunter zum Beispiel „Feiner Pellkartoffelsalat“ (400g) oder „Geflügelsalat Hawaii“ (150g).



1876 als Fleisch- und Wurstfabrik gegründet, wird heute an sechs Standorten in Deutschland sowie zwei Werken in Polen produziert. Zum Unternehmen gehören die bekannten Marken HOMANN, NADLER, NORDSEE, Pfennigs, Hamker, Weser-Feinkost, Hopf und Rügen-Feinkost sowie die polnischen Marken Lisner und Nordfish und Polarica. Neben Markenprodukten stellt das Unternehmen Handelsmarken- und Gastronomiespezialitäten her. Seit 2011 ist HOMANN Teil der international agierenden Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM).



[1] ÖKO-TEST Magazin, 6, 2018, S. 28-38

[2] A.C. Nielsen, LEH+DM, MAT Mai 2018

[3] https://de.statista.com/...

[4] A.C. Nielsen, Basis Wert, LEH+DM ohne Disc, MAT Dezember 2017

[5] Icon, August 2016, in %



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren